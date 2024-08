Abegondo concede ocho licencias para vivienda en siete meses tras casi dos décadas paralizadas

El Ayuntamiento de Abegondo concedió en el plazo de siete meses ocho licencias para construir viviendas tras permanecer casi dos décadas paralizadas. El dato lo facilitó el propio Gobierno local, que preside José Antonio Santiso, que asegura que tras la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Municipal, el pasado 30 de diciembre de 2023, se ha detectado también un incremento de la población local.



“Coa entrada en vigor do planeamento confírmase a tendencia á alza do municipio. O número de petición de licenzas increméntase. Nestes meses rexistráronse oito licenzas para novas vivendas e tres para segregación en sete novas parcelas, unha mostra clara do interese que desperta o municipio”, indican fuentes municipales.



Cabe indicar que el modelo de crecimiento que contempla el actual equipo de gobierno es el vivienda familiar. “Apostamos por un modo de vivir con tranquilidade en harmonía coa natureza”, indicaba en su momento el alcalde, que rechazaba una saturación de casas o grandes promociones.



Características



El crecimiento de Abegondo está basado en la vivienda unifamiliar. El número máximo de nueva construcción se establece en 1.675 casas para un plazo de quince años. Son 277 más que las incluidas en el documento de aprobación inicial de julio de 2021, pero casi un millar menos que las contempladas en su día en el plan anulado por la justicia.



De las posibles viviendas de nueva construcción, 1.460 se ubicarán en núcleos rurales. En suelo urbano consolidado se prevén 193, en suelo urbano no consolidado, 22, y no se reserva suelo urbanizable residencial. Respecto a equipamientos y espacios libres, el plan pretende incrementar de forma notable los dos ámbitos. Así, de zona verde se establecen más de 90.000 metros cuadrados, principalmente en los núcleos de Orto, San Tirso y San Marcos.



Por su parte, para equipamientos son 115.000 metros cuadrados los previstos para repartir entre el parque multiaventura de Beche y el centro de interpretación del castro de Vilamarín, entre otros.

El PGOM también contempla el desarrollo económico con la construcción de un polígono ecoagrario en Beldoña. Se trata de un ámbito en el que se permitirá desarrollar usos vinculados al medio rural, como actividades de primera transformación pero también pequeñas empresas de almacenaje y manufactura de productos alimenticios, agrícolas, jardinería, viveros e invernaderos. Asimismo se programa una bolsa de suelo nuevo de carácter terciario que se ubica en los márgenes de la vía autonómica AC-542.