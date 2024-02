Yulianna Avdeeva | “El público de España me parece cálido y entusiasta”

La pianista Yulianna Avdeeva (Moscú, 1985) se estrena hoy con la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la dirección de Jaime Martín. (20.00 horas).

¿Primera vez en A Coruña?

Sí, estoy muy contenta de poder tocar con esta fantástica orquesta y con Jaime Martín. Lo conozco desde hace un par de años y es genial volver a verlo y hacer música juntos. Los ensayos han sido estupendos.



Tocará el ‘Concierto para pìano en la menor, op. 16’ de Edward Grieg. ¿Cuál es su parte favorita?

Es una pieza preciosa, me encanta tocarla. Tiene un equilibrio interesante entre la parque de orquesta y la parte de piano, muchos contrastes. El segundo movimiento es muy bonito, es como ver un cielo lleno de estrellas, mientras que el tercero es muy enérgico. Me encanta.

Fue la primera mujer en ganar el Concurso Internacional de Piano Chopin desde 1965.

Hace 14 años ya, pero si soy sincera para mí no es relevante el hecho de que fuese una mujer. La música es un lenguaje universal, no tiene género ni nacionalidades.

Dice que Chopin fue un revolucionario.

Fue único. Tenía una técnica y una expresión propia para el piano y muchos de sus contemporáneos le llamaron ‘el poeta del piano’. Incorporó elementos de la ópera y mezclaba una estructura muy clara, porque bebía de la música de Bach y Mozart, con una improvisación libre siempre presente. Su música desafía todas las normas.

Además de este autor, ¿qué otros le han inspirado en su carrera?

Bach, Liszt, Prokófiev, Rajmáninov... me interesan muchísimos autores y diferentes períodos de la música, porque la música de uno ayuda a comprender la de otro.

Fue niña prodigio del piano. ¿Por qué escogió este instrumento cuando era pequeña?

Mis padres no eran músicos profesionales pero tenían una colección genial de música y crecí con esta ‘caja negra’ en casa. Cuando ellos me vieron intentando tocar melodías con un dedo me apuntaron a clases. Nunca pedí tocar otro instrumento porque con el piano puedes hacer de todo.

¿Conocía las orquestas españolas? ¿Cree que este país disfruta y defiende la música clásica?

Visité teatros increíbles el año pasado en Barcelona, Valencia... el público español me parece cálido y entusiasta y es genial tener la oportunidad de conocer más el país.