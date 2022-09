Xuxán no contará con sus propias líneas de autobús a corto plazo

El barrio de Xuxán (el antiguo Ofimático) está creciendo, y cada vez son más las familias que se trasladan a las grandes promociones inmobiliarias a medida que finalizan. Además de ser un barrio en crecimiento, es ciertamente de los más periféricos de la ciudad, situado justo debajo de Eirís, y conectado sobre todo por la avenida de Monelos y la ronda de Camilo José Cela, la mayor parte de los desplazamientos se realiza por vehículo privado y no tiene ninguna línea de bus propia. El director de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, señaló que no existen planes para modificar ninguna ruta y de hecho, no se muestra muy partidario de la idea.



“Creemos que ya está cubierta por las líneas que discurren por la avenida de Monelos –explicó PRada durante una visita al palacio municipal de María Pita–. No tiene sentido introducir un bus por en medio del barrio”: El responsable de Tranvías señaló que eso fue precisamente lo que se hizo en Matogrande, por insistencia de los vecinos, y perjudicó al servicio.



Los viajeros del bus, sobre todo las personas mayores o con problemas de movilidad, desean que las paradas de bus se encuentren lo más cerca posible de sus casas, para no tener que desplazarse demasiado por sus propios medios. Pero este interés de los usuarios choca con la eficiencia del servicio de autobús, que es mayor cuanto menos paradas se hagan y si recorre únicamente las vías principales, como las rondas, sin internarse en los barrios. ..



Falta de población



Fuentes municipales consultadas señalan que, a día de hoy, no se considera que el barrio de Xuxán este lo suficientemente poblado como para que sea necesario modificar las líneas para prestarle servicio de autobús, de manera que, por lo menos en este mandato, no se cambiará el sistema. Sin embargo, las mismas fuentes del Gobierno local considera que al situación podría cambiar “a medio o a largo plazo”, a medida que las promociones vayan finalizándose y creciendo la población.



De todos modos, hay que tener en cuenta factores exógenos que desincentivan los cambios en el sistema de transporte público municipal a largo plazo, más allá de la población de Xuxán.



Pliego de condiciones



Uno de ellos, y quizá el más importante, es el de que la concesión de la Compañía de Tranvías está a punto de acabarse. En dos años expirará, y mientras tanto está redactándose el nuevo pliego de condiciones. La Concejalía de Movilidad no ha querido desvelar ningún detalle de su contenido, que se supone que incluirá todos los cambios que no solo el Gobierno de Inés Rey, sino el de Xulio Ferreiro han ido demorando hasta ahora, y que supondrán una reforma total



Otro problema es la reacción vecinal: cambiar las líneas de bus supone siempre afrontar fuertes críticas por parte de los vecinos que se consideran perjudicados por los cambios. El ejemplo más reciente es Os Mallos: en septiembre del año pasado, la parada de la línea 11 regresó de la avenida de Arteixo a la de Os Mallos después de fuertes protestas.