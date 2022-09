La Xunta urge al Consistorio a iniciar los trámites para construir el centro de salud de Santa Lucía

El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, mantuvo ayer un encuentro con los vecinos de A Falperra, en el que reclamó al Ayuntamiento que agilice los trámites pendientes para iniciar, cuanto antes, la construcción del centro de salud de Santa Lucía. En la reunión recordó, además, que el Gobierno autonómico destina un millón de euros para esta actuación en los presupuestos de este año.



“Pola parte da Xunta axilizouse ao máximo todos os trámites para que a obra se iniciase o antes posible”, añadió, a la vez que achacó una actitud de pasividad al Gobierno local, al asegurar que “pola súa parte non se produciu ningún avance desde o pasado mes de xuño, que tivo lugar a última reunión entre os técnicos do Concello e da Xunta”. La primera reunión para tratar este asunto tuvo lugar el 1 de diciembre de 2021, en la que se recibieron los primeros pliegos técnicos. Cuatro meses más tarde, en abril, “decidiron convertilos nun concurso que xa recibiu o visto e prace da Xunta a primeira semana de xuño”. Ahora, tras cinco meses desde este último avance, Trenor declara que no hay noticias del Ejecutivo municipal.



El pasado viernes, la alcaldesa, Inés Rey, adelantó que uno de los temas a abordar en la reunión con Alfonso Rueda será la reforma de este mercado. “Se va a desbloquear por fin en este mandato. Llevamos tres años trabajando para ello y ahora mismo estamos cerrando el pliego para el concurso de ideas con la Xunta, y saldrá en breve. Será un trabajo conjunto, ralentizado por la pandemia”, dijo. Esto, según las palabras del delegado de la Xunta, no coincide con la situación actual.



Tras el encuentro de Trenor con los vecinos de A Falperra, la regidora municipal consideró “razonable” que los residentes del barrio pidan que los trámites se agilicen. Ahora bien, “si lo dice la Xunta, vuelvo a repetir la pregunta de hace quince días, que no sé si es ignorancia o mala fe. Quien ha dado los pasos para desbloquear el centro de salud de Santa Lucía y la reforma del mercado ha sido este Gobierno municipal. Estuvimos esperando mucho tiempo a la Xunta, que con la pandemia no le dieron prioridad a este tema. Reitero que se va a firmar el convenio y que hablaré de ello en la reunión del día 4 de octubre”.

Concurso de ideas

Desde el Gobierno autonómico señalan que todas las consultas realizadas por parte del Ayuntamiento fueron contestadas en cuestión de días. Gonzalo Trenor también reclamó conocer “se hai alteracións respecto as previsións iniciais de prazos por parte do Concello” y solicitó información sobre la previsión de la fecha de publicación de la convocatoria del concurso de ideas, que, tal y como figura en el pliego técnico, “conta a súa vez con varios prazos de tramitación ata a súa resolución”.



El presidente de la asociación de vecinos de A Falperra, Jaime Suárez, lleva meses pidiendo avances sobre el centro, ya que cada vez es más necesario para un barrio con una densidad de población alta.