La Xunta invertirá 2,5 millones de euros en mejorar la Torre de Hércules y el Pasatiempo

El Gobierno gallego ha aprobado este jueves en su reunión semanal el acuerdo por el que se toma razón de la programación de las actuaciones para la puesta en valor de los bienes de interés cultural del Camino de Santiago con actuaciones en un total de 12 inmuebles y una partida de 23,7 millones de euros. Entre estas inversiones aparecen también 2,5 millones de euros dedicados a la coruñesa Torre de Hércules y el Parque del Pasatiempo de Betanzos.



Dentro del presupuesto asignado para este propósito, un total de 22,7 millones de euros proceden de fondos europeos, mientras que casi un millón es de fondos propios de la Xunta.



Según ha trasladado la Xunta, "este mismo mes" se dará comienzo con las primeras licitaciones de las actuaciones. Así, el objetivo es poder ejecutar estas inversiones "en el plazo más breve posible" y con la premisa de "poder empezarlas a principio de este verano".



De este modo, las actuaciones permitirán poner en valor el patrimonio histórico a lo largo de los Caminos de Santiago a través de su rehabilitación.



En esta línea, se busca llevar a cabo mejoras de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, así como medidas con las que impulsar la modernización o digitalización de estos doce espacios.



Por provincias, en A Coruña se llevarán a cabo mejoras en el Faro de Sálvora con una inversión total de 1,4 millones de euros y el Pasatempo de Betanzos contará con una restauración paisajística de obras e infraestructuras, entre otras mejoras, con un presupuesto de 1,5 millones. La Torre de Hércules contará con actuaciones de mejora y conservación, así como mejoras en la iluminación con un millón de euros.



En Lugo, el casco histórico de Mondoñedo contará con 272.850 euros para proceder al enterramiento de cables, iluminación eficiente e instalación de puntos wifi. Además, en la Ribeira sacra se harán actuaciones en Belesar y O Saviñao para pavimentar las aceras en las orillas del río o crear sendas peatonales con 1,4 millones de euros.



De este modo, la Fortaleza de Monterrei (Ourense) tendrá un presupuesto de 14 millones de euros para su rehabilitación, restauración estructural, crear un plan de movilidad sostenible o digitalizar la oferta museística, entre otras acciones.



Por último, en Pontevedra se procederá a la restaurará ambiental del Lérez desde As Xunqueiras hasta As Aceñas con un millón de euros, mientras que el vello cárcere de Tui contará con una rehabilitación sustentable o la museografía digital con 400.000 euros. Así, en el Castelo de Santa Cruz de A Guarda se harán actuaciones de mejora los accesos y en la iluminación con una inversión de 200.000 euros.

Además, se acondicionarán las Torres do Oeste de Catoira con una inversión de 300.000 euros y la Casa de Valle Inclán en Vilanova de Arousa contará con reparaciones tanto en el interior como en el exterior con una partida de 432.150 euros. Finalmente, el archipiélago de Ons contará con 1,8 millones para gestión de residuos, mejorar infraestructuras o protección medio ambiental.



Producto turístico sustentable



En otro orden de asunto, el Gobierno gallego ha autorizado la subscripción de un convenio de colaboración entre la Axencia de Turismo de Galicia y la Asociación Clúster Empresarial de Turismo de Galicia para la creación y consolidación del producto turístico sustentable en la Comunidad.



Este convenio estará en vigor hasta 2025 y tendrá como objetivo establecer una serie de líneas de actuación para el fortalecimiento y la difusión de la oferta turística sustentable en Galicia.



Así, contará con un presupuesto de 333.000 euros para este año, 343.900 para 2024 y 354.800 para 2024. Entre las acciones que se llevarán a cabo están las relacionadas con la comunicación o la elaboración y creación del producto.