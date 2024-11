La Xunta espera saber entre final de año e inicios de 2025 si se pueden mover los murales de Lugrís de A Coruña

La Xunta espera poder establecer entre finales de este año y principios del próximo si se pueden mover los murales de Urbano Lugrís de su actual ubicación en la calle Olmos de A Coruña. Así lo aseguró este jueves el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante una vista al Arquivo do Reino de Galicia, situado también la ciudad coruñesa.

Explicó el conselleiro que la entrada esta semana de técnicos autonómicos en el local que una vez fue el restaurante Fornos obedece a las tareas de la Xunta para conocer el estado de los murales de Lugrís. "Coñecemos a preocupación que existe na Coruña por este tema, por iso o primeiro que fixemos é mandar esta semana os técnicos da Consellería para que analicen dous aspectos: a situación actual dos murais e a posibilidade de poder desplazalos, cambialos de ubicación. Non nos fixemos coa apropiedade do inmoble, senón dos murais, e o razonable, sempre e cando se poida e se acredite que é viable, é trasladalos a un lugar do que a Xunta de Galicia sexa titular. O Museo de Belas Artes pode ser unha alternativa, pero primeiro temos que ver a posibilidades de movelos e cando teñamos os informes técnicos poderemos valoralo", explicó López Campos.

Y es que la Xunta se ha hecho con la propiedad de estos murales tras un procedimiento judicial para recuperar su titularidad vía una consignación de un depósito de 36.000 euros. Sin embargo, el estado actual de los murales dificulta su traslado automático, de ahí que los técnicos estén valorando las fórmulas que se pueden seguir: "Esperamos que a finais deste ano ou principios do que vén estea a parte técnica feita", aseguró el conselleiro.

Los técnicos de la Xunta comenzaron esta semana a trabajar en el local de la calle Olmos donde se encuentran los murales de Urbano Lugrís. Este martes se pudo ver a dos operarios realizando labores de documentación para conocer el estado de las once piezas del artista coruñés.



El muy mal estado en el que se encuentran algunas de las piezas puede complicar este proceso de traslado que, sin duda, significará un aumento de inversión por parte de la Administración autonómica. La estimación a la baja, según avanzó El Ideal Gallego, rondará los 300.000 euros.



El proceso implicará una primera restauración en la ubicación original de las piezas para comprobar si todas cumplen las condiciones para una mudanza. El siguiente paso sería la extracción de los murales, pero también será una tarea complicada ante la existencia de grietas y la dificultad de la propia superficie en la que se realizaron, que es curva en algunos casos.