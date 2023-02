La Xunta considera que el mural de Lugrís en A Coruña ya está "protegido"

La directora xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, María del Carmen Martínez Ínsua, ha asegurado que el mural del pintor Urbano Lugrís del número 25 de la calle Olmos de A Coruña, ya está "protegido" al ser patrimonio cultural catalogado y aunque no ha descartado su declaración como BIC ha pedido ser "cautelosos" al respecto.



En respuesta a una pregunta de la diputada del BNG Mercedes Queixas, en la Comisión de Cultura del Parlamento, ha comprometido que la Xunta hará "todo lo posible" para que ese mural y otros que se encuentran en el mismo inmueble, que ocupaba un local de hostelería ahora cerrado, tengan "la mejor conservación y mantenimiento".



Pero ha recordado que la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de otro mural de Lugrís, "Vista de A Coruña 1669", fue "relativamente compleja" y ahora no quiere realizar "ninguna actuación que pueda suponer un perjuicio mayor" en la protección del que sigue en el número 25 junto con otros del pintor.

Así, ha dicho que es fundamental conocer las conclusiones de los informes que realicen los técnicos del Ayuntamiento de A Coruña, que visitaron el inmueble el pasado mes de enero y constataron que hasta el momento el mural "no habría sufrido daños", y "a partir de ahí" se actuará siempre teniendo en cuenta que una declaración de esta obra como BIC no implica que pase a ser un bien público, sino que seguirá siendo privado.



Por eso, advierte que iniciar el expediente para esta declaración, que ha pedido la Asociación Cultural O Mural y el colectivo In nave civitas, "no supondría un cambio significativo de la situación", ya que la Administración pública no puede hacer actuaciones de reparaciones de bienes privados y son los propietarios los que están obligados a su mantenimiento.



Tampoco el hecho de ser declarado BIC facilitaría las visita públicas al mural, algo que a día de hoy ve "tremendamente complicado" por el estado en el que se encuentra el inmueble de "casi ruina".

Además, ha apuntado que la información aportada en la petición "no acredita de forma suficiente el carácter singular" del citado mural comparado con otras obras del mismo autor, por lo debería completarse.

Por su parte, Mercedes Queixas ha insistido en la necesidad de que se declare BIC el mural situado en la calle Olmos, al igual que se hizo con el que se encontraba en el número 74 de la calle Real, aunque ya esté incluido en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia, a través del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de la ciudad.



A su juicio esta catalogación "no llega" para proteger unas obras que están en un inmueble que "camina hacia la ruina definitiva" tras casi cuatro años cerrado el local en el que se encuentran.

Queixas ha instado a la Xunta a "no limitarse a esperar", porque la "máxima última responsabilidad" sobre el patrimonio cultural es suya y no del ayuntamiento ni de los propietarios del mural, e iniciar ya el expediente para su declaración como BIC que puede llevar unos 24 meses.