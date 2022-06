La Xunta busca aún propietarios que se animen a vender edificios ruinosos

El día 15 finaliza el plazo de admisión de ofertas para el tercer plan Rexurbe en A Coruña, así que la Xunta animó a participar en un acto que protagonizó el delegado territorial del Gobierno Autonómico en la plaza de Azcárraga. Gonzalo Trenor quiso recordar que está en marcha, y que consiste en la adquisición de inmuebles en mal estado de conservación o abandonados para rehabilitarlos y ponerlo a disposición de un público joven a un precio tasado. En las anteriores ediciones, la suerte no acompañó: la primera quedó desierta y en la segunda, solo se adquirieron dos inmuebles.



Estos se encuentran ubicados en al calle de San Andrés y otro en la Ciudad Vieja, junto a la Colegiata, pero la Xunta espera poder comprar más, aunque parezca que los propietarios no se sienten especialmente atraídos por la posibilidad de vender al Gobierno autonómico sus propiedades. “Queremos facer un chamamento a aqueles propietarios que non son capaces de rehabilitar ou poñer no mercado os seus inmobles”, anunció el delegado. Según Trenor, ganan todos: los propietarios que se deshacen de un inmueble que no les proporcionaba ningún beneficio, los jóvenes que pueden acceder a una vivienda a un precio asequible y la propia ciudad. “Este programa permite que inmobles que levaban como o de San Andrés, máis de 30 anos en estado ruinoso se poidan arranxar”, recalcó.



En proceso de negociación

Precisamente durante la presentación de dicho inmueble, el viernes 18 de junio, la conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, había señalado que en la convocatoria de 2021 se habían admitido cinco ofertas, pero que tres de los propietarios los retiraron. Sin embargo, ayer Trenor aseguró que estas tres “están no proceso de negociación, e de aclarar as escrituras e de falar con todos os interesados”. Y señaló que ayer ya habían tenido una oferta.



El Rexurbe no afecta solo a esta ciudad, sino también a Ferrol, Ribadeo o Tui. Sobre si los propietarios de inmuebles se muestran reacios a vender a la Xunta, Trenor señaló que “todo depende da cidade, sobre todo a zona onde estamos actuando. Tanto a Cidade Vella como a Pescadería son zonas dun valor inmobiliario alto e por tanto sabemos que non nos permite adquirir o mesmo número de inmobles”. Y el presupuesto para A Coruña es el mismo: un millón de euros.