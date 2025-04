La Xunta autoriza la contratación del servicio de limpieza del Chuac y del Abente y Lago

La Xunta autorizó ayer la contratación del servicio de limpieza del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y del Abente y Lago por un importe de 26,1 millones de euros. Según informó el Gobierno gallego, el contrato establece que el servicio deberá atender una superficie de 94.859 metros cuadrados de los que más de 80.000 corresponden al Chuac y más de 14.000 al Abente y Lago. El objetivo, sostiene, es garantizar los niveles de calidad y gestión de la limpieza, posibilitando la correcta prestación asistencial a los pacientes y usuarios. La vigencia del contrato es de 24 meses y podrá ser prorrogado 12 meses más.



El texto “abrangue a limpeza dos inmobles, tanto os seus exteriores como interiores, e todas as súas dependencias, que inclúen os locais, patios interiores, azoteas, galerías de servizos, rúas, aparcadoiros, xardín, urbanización, oficinas, ascensores, cristais, etc., para que todas as instalacións se atopen nun estado óptimo”.



Además, y en comparación con la anterior licitación del documento, realizada en el año 2022, “este contrato amplía o número de metros de superficie que limpar e o número de traballadores precisos para o desenvolvemento do servizo”.