La Xunta advierte de que no se podrá volver a mariscar en la ría hasta 2025

Las obras de dragado de la ría de O Burgo avanzan, y ya hace un par de meses que las máquinas, en vez de retirar lodo, arrojan arena limpia en el cauce. Sin embargo, aún queda mucho por hacer antes de que se pueda volver a sembrar el marisco. El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, reconoció ayer tras una reunión con la Cofradía de Pescadores que no se volverá a mariscar hasta bien entrado 2025.



En realidad, el informe técnico menciona un período de tiempo de entre 18 y 24 meses para que el marisco tenga tiempo a crecer. En un principio, Demarcación de Costas quería que se sembrara ya el marisco, pero tanto los mariscadores como la propia Consellería do Mar se mostraron en contra por no ser la época adecuada. “Sería un despilfarro de diñeiro”, señaló Villares, para el que la época adecuada para sembrar las crías de marisco sería marzo.



Manuel Baldomir, portavoz de los mariscadores, expresó su satisfacción porque tanto el Gobierno autonómico como el central hayan sido receptivos a las demandas de su colectivo. “Nos reximos polo estudo de impacto ambiental, que dí que hai que esperar entre 18 e 24 meses para poder faenar para gañar diñeiro, Non para levantar cría, que non se pode vender, ou levantar pedra”.



Las cuatro especies

Demarcación de Costas también se muestra receptiva a sembrar las cuatro especies de marisco que eran endémicas de la ría, y no solo dos, como tenían proyectado en un principio. “En principio, nos ponía moitas trabas. Pero está recollido no estudo de impacto ambiental que ten que ser as catro especies: ameixa fina, babosa, sapónica e berberecho. Estaban moi firmes en querer sembrar só babosa e sapónica”. Sin embargo, desde la Cofradía se opusieron frontalmente, y así se lo hicieron saber a la Consellería do Mar, que les apoyó. “Cando se fai unha obra e un estudo de impacto ambiental hay que cumplilo. Non se pode deixar a ría do Burgo con menos especies extractivas”.



Sin embargo, los cofrades dan por sentado que Demarcación de Costas ha mudado de opinión después de que se pusieran en contacto con ellos para preguntarles dónde podían adquirir crías de almeja fina y berberecho. “Agora entrar en razón”, concluye. La Cofradía ya está moviéndose para tener lista la siembra tras la reunión de Demarcación de Costas fue ayer, de manera que todavía quedan pasos por dar, como reconoció Baldomir.



Villares. por su parte, manifestó que las obras están finalizando, pero que “teñen que estar ben rematadas, e os arenais teñen qu estar listos para a sementeira”. Hacerlo en diciembre, asegura, haría sido un error, y señala que hay zonas que están fuera del proyecto pero que se aumentó la cota al verse afectadas por el proyecto. “Trátase de que a zona productiva que tiñan estes familias teñen que estas nas mesmas condicións”, remató