La Xunta adjudica por 22 millones las obras de los accesos al Nuevo Chuac

La Xunta acaba de adjudicar por 22.065.902,43 euros las obras de los accesos del Nuevo Chuac. El contrato, que engloba el proyecto y posterior ejecución de las actuaciones, se asignó a la UTE Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU, Francisco Gómez y Cía SL y Vázquez y Reino SL.



Con esta intervención se cambiará el modelo actual de accesos, que se adaptará al proyecto del nuevo centro y a la movilidad del entorno, siguiendo un sistema sencillo y entendible por todos los usuarios, detalló la Xunta.



Además de avanzar en esta contratación, la institución autonómica realizó los actos expropiatorios, “o que permitirá que a unión de empresas adxudicataria poida realizar os labores de xeotecnia ou topografía de detalle nas parcelas na fase de redacción do proxecto construtivo”, explicaron desde Infraestruturas.

Características

Con estas obras se dotará el Hospital de A Coruña de unos accesos más funcionales e integrados, para así hacer más sencilla la entrada a los distintos servicios y al aparcamiento del Nuevo Chuac.



En este sentido, se prevé “mellorar a conexión do complexo coa rede viaria de alta capacidade a través da AC-12 ou avenida da Pasaxe”. Una conexión que se realizará mediante un enlace tipo trompeta y una glorieta de 41 metros de diámetro buscando en todo momento la máxima integración y el mínimo impacto en este área de A Coruña. Esta actuación permitirá, asimismo, optimizar los accesos al Hospital San Rafael desde la AC-12.



En segundo término, se contempla una “execución parcial da vía perimetral que dará acceso directo aos distintos servizos do hospital e conectará coa rede viaria urbana en diferentes puntos”, expusieron desde Infraestructuras para aclarar que “a configuración desta parte do anel perimetral do Novo Chuac suporá a execución de catro quilómetros de vías e 21 eixes diferentes”.



Por último, la propuesta también recoge la construcción de un acceso provisional de salida cara a la AC-10 durante las obras y el acondicionamiento de un aparcamiento también provisional al oeste de la calle Curramontes con más de 5.000 metros cuadrados de superficie y 195 plazas.



La Consellería de Infraestruturas aseguró que la Xunta continúa avanzando en los trámites necesarios para que las instalaciones dispongan de unos accesos “máis funcionais e sinxelos, integrados na rede urbana, que faciliten a chegada ao aparcadoiro e aos diferentes servizos do hospital”, que además aseguren el correcto funcionamiento del Complexo Hospialario de A Coruña durante las obras de ampliación y construcción del Nuevo Chuac.