La Xunta acusa al Gobierno de Rey de obstaculizar 635 días el avance del Nuevo Chuac

La Xunta acusó al Ayuntamiento de A Coruña de obstaculizar durate 635 días el avance del nuevo Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).



En un comunicado, Infraestruturas critica al Gobierno de Inés Rey por los retrasos acumuladas en la tramitación de los convenios y la addenda necesaria para el desarrollo del centro hospitalario, lo que determinó la fecha de licitación de los accesos al Nuevo Chuac.



“Os días de retraso acumulados polo Concello da Coruña na xestión do convenio marco asinado coa Xunta para o impulso do novo hospital, do convenio específico asinado tamén coa Xunta para o financiamento dos accesos, e a addenda a este último documento, suman un total dun ano e sete meses”, apuntaron desde el departamento que dirige Ethel Vázquez.



Sobre el convenio marco, indicaron que María Pita “bloqueou a súa tramitación” durante un total de 197 días”, pues la primera propuesta se le envío en mayo de 2020 y hasta noviembre de ese año no se recibió respuesta, y el convenio se acabó suscribiendo en febrero de 2021.



También en el convenio específico para la financiación de los accesos se contabilizaron, según la misma consellería, “438 días de retrasos imputables directamente ao Concello da Coruña”, ya que el proceso transcurrió desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 14 de marzo de 2023.



Según la Xunta, tras la reunión mantenida hace un años entre Rueda y Rey, se acordó la financiación de 22 millones de euros por parte del Gobierno de A Coruña, al que se le envió un nuevo texto de convenio solicitando “que se incorporaran as partidas orzamentarias correspondentes”, algo que tuvo que reclamar “ata en cinco ocasións”, según denuncia la Xunta.