Xosé Vázquez | “Las fiestas de Monte Alto serán recordadas mucho tiempo”

Xosé Vázquez Romero (Vilagarcía de Arousa, 1952) vivirá el que posiblemente sea su fin de semana más ajetreado del año: aquel en el que la asociación vecinal que él preside vela por el normal y óptimo desarrollo de las fiestas de uno de los barrios con mayor sentimiento de pertenencia de la ciudad. El pasado año tuvo que conformarse con una versión algo más reducida, debido al mal tiempo. Esta vez, Baiuca, el buen tiempo y un nutrido programa de actividades garantizan el éxito.

¿Qué esperan de estas fiestas?

Que sean acogidas por la gente como deben: que disfruten y que se sientan contentos. Colaboramos con el Ayuntamiento en la selección de grupos y actividades y ellos fueron capaces de financiar lo que pedimos. Nosotros hacemos algún tipo de labor y esperamos que lo pasen todos bien.

Son prácticamente las penúltimas del año y un cierre tardío a las celebraciones de verano...

Son las de verano un poco retrasadas, por cuestiones de falta de atención a la cuestión festiva por nuestra parte. En el barrio siempre hay ganas de fiesta, es un fin de semana diferente para todos y creemos que, dentro de un orden, va a ser una gran celebración. Nunca ha habido problemas, porque en nuestro barrio la gente sabe comportarse.

Y, como siempre, para todas las edades.

Sí, desde los más pequeños, con actividades de teatro y circo, a la música para las generaciones mayores, hemos pensado en todos. Intentamos que las actuaciones cubriesen a aquellos que más les gusta bailar y puedan agradar a grupos diferentes.

Llama la atención la música por doquier.

Tenemos mucha población mayor y hay que hacerles caso. La base de las fiestas son las actividades para los más pequeños y los mayores.

A Falperra ya tuvo que suspender hace quince días y ustedes el año pasado, ¿cuántas veces al día miraba el parte del tiempo?

Tenemos una previsión buena, pero estamos siempre comprobándolo y comprobábdola. Si viene la sorpresa del año pasado, pues nos pondremos a bailar con paraguas, que siempre está bien.

¿A qué acto le tiene especiales ganas?

No sigo las últimas tendencias, como el año pasado con Dios Ke Te Crew, pero dentro de lo que promovemos está bien darle valor a grupos más representativos de nuestra música. Toda nuestra proyección implicaba mantener la representación de lo gallego. Estamos seguros que Baiuca va a traer gente de todos los barrios.

¿Cómo se encuentra el barrio ahora mismo?

La situación puede definirse como con ganas de fiesta, pero también de resolver los problemas de alguna zona concreta afectada por peleas. No es nada desorbitado ni que se diga que no se pueda salir a la calle. No tenemos miedo y es algo que sucede en todas las ciudades.

¿Qué mensaje mandaría a los demás barrios para que se animen a visitarles?

Que miren el cartel que tenemos preparado y que se den cuenta del esfuerzo que hemos hecho para ofrecer un fin de semana que será recordado por mucho tiempo. Será un momento agradable y haremos una convivencia para ser todos felices.