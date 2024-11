'Los Wawies', la serie de animación infantil de Ton Pernas: “Entre mi hija y yo descubrimos a estas criaturas"

El nacimiento de su hija le movió. Junto a ella, Lila, aparecieron unos pequeños seres a los que el diseñador coruñés Ton Pernas decidió dar vida en una serie de animación infantil, ‘Los Wawies’. “No considero que hayamos creado nada, sino que entre ella y yo descubrimos a estas criaturas y las quisimos traer a nuestro planeta”, asegura el artista.

Los Wawies en un fragmento de la serie / Cedida



Dirigida a un público preescolar, esta serie cuenta las aventuras de unos adorables seres que viven en Wawaland, un pequeño planeta dentro de la Tierra que se mueve con el viento. Un día puede estar en París y otro en Tokio, lo que hace que su clima y entorno estén influenciados por lo que pasa en nuestro planeta.

Pero ‘Los Wawies’ son mucho más que una serie. El artista ha creado un universo que bautizó como ‘Wawaland’. Significa, literalmente, el mundo de los niños: “‘Wawa’ es niño en quechua. Todo está relacionado con el origen porque mi hija nace en Lima”.



Para Pernas, este es su proyecto vital y, de alguna forma, transmite los valores que intenta inculcarle a su pequeña, que ya tiene seis años y medio. “Lo que más me ilusiona es ver reflejado en mi hija este espíritu. Los Wawies son imperfectos y tienen mil problemas. Es una familia disfuncional. Y la serie trata de reflejar eso y de buscar una mirada constructiva y positiva. No somos nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Tratamos de generar un ecosistema con una energía en la que entendamos que al final... ¿De qué nos vale estar todo el día enfrentados?”, reflexiona el director creativo.



El respeto es la base de todo el proyecto de Pernas. “Los Wawies son una mezcla de todo lo que considero que es importante. Al final, hay que respetar a los humanos, a los animales, al mundo vegetal, al clima… Hay que ser más rotundos que nunca con el mensaje de ‘estamos a tiempo de ser una sociedad más amable’. No me gusta hablar del término mejor. ¿Qué es ser mejor? Pero sí que podemos ser más autocríticos, más empáticos, más generosos…”, asegura.



“Ahora hay el ejemplo de lo que está pasando en Valencia. Hay un episodio que habla precisamente de las inundaciones en el Monzón y de cómo prepararse para ello. Y que cuando pasan estas cosas lo que hay que hacer es unirse. Ese episodio es uno de los más bonitos de la primera temporada”, afirma.



Los Wawies beben de la cultura popular y se inspiran en personajes como Miliki o Félix Rodríguez de la Fuente hasta el Correcaminos o Bart Simpson. “Yo tengo la suerte y el privilegio de haber estado en mi vida en un entorno muy creativo. Al final los Wawies y el proyecto en sí son un reflejo”, explica el hijo del diseñador de moda Antonio Pernas.



Esta serie es el producto estrella de las Navidades de TVE. Se estrenará el 20 de diciembre en Clan y en julio llegará a la plataforma de Prime Video. Con 26 capítulos de siete minutos, cuenta con actores muy reconocidos como Santiago Segura y Silvia Abril. “Vi directamente que Aca era el personaje que reflejaba toda la esencia de Silvia. Y Santiago es tal cual Opo. Es una maravilla verlo metido en la piel del personaje”, comenta el artista.



Más allá de la serie, el otro gran proyecto de Wawaland Planet es la colección de moda infantil. Pernas apuesta por reducir la temporalidad que caracteriza el sector con una línea unisex. Y tiene claro el mensaje que quiere lanzar: “Las tendencias tienen que estar para que cada uno pueda jugar, pero no ser esclavo. Queremos que los niños se vistan reflejando una actitud. No me gusta nada hablar de estilo. Me gusta más hablar de personalidad”.



El proyecto de Pernas apunta alto: “Tratamos de tener los pies en el suelo, pero no tenemos techo. Los Wawies se van a hacer camino ellos solos si los niños les adoptan. Para nosotros haber conseguido llegar hasta aquí es todo un éxito, pero no nos vamos a parar”.