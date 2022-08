Viñetas desde o Atlántico celebra 25 años con la incorporación de una nueva figura

La nueva edición de Viñetas desde o Atlántico, con la que cumple el cuarto de siglo y que durará hasta el domingo, fue inaugurada ayer ante el Kiosco Alfonso con un discurso de su director, Miguelanxo Prado sobre los veinticinco años de vida de este festival.



Viñetas desde o Atlántico nació con el objetivo de convertirse en un universo para autores y espectadores, de pasar a ser un festival para todos.

Un festival para todos



Miguelanxo Prado agradeció a los coruñeses el haber sido los mayores valedores de la iniciativa durante todos estos años.



Además, celebró que grandes dibujantes hayan querido participar y difundir sus conocimientos en el mundo creativo. Hizo un repaso a los grandes cambios que ha sufrido el mundo del cómic, como el nacimiento de la novela gráfica y la incorporación de la mujer a un sector que estaba muy masculinizado. Se remontó a la época en la que el entonces alcalde, Francisco Vázquez, le animó a crear un evento en torno al mundo del cómic y agradeció el apoyo institucional de las diferentes corporaciones a lo largo de la historia de Viñetas desde o Atlántico.



Asimismo, Miguelanxo Prado hizo mención a que el Salón del cómic es una iniciativa nacida desde lo público y agradeció a los coruñeses su apoyo al festival. Tuvo también un recuerdo para los medios de comunicación, que se fijaron en la iniciativa, según apuntó, cuando todavía estaba comenzando y era un “festival periférico”, al no situarse en una ciudad de mayor tamaño. Concluyó destacando que los veinticinco años de Viñetas desde o Atlántico son un logro colectivo.



Finalizada la intervención de Miguelanxo Prado, la alcaldesa Inés Rey tomó la palabra para destacar que se trata de un evento puesto en marcha por los coruñeses. Hizo hincapié en que se trata de una cita relevante marcada en el calendario de agosto en A Coruña y en que ya es “parte indisoluble” de la temporada estival.



Apuntó al esfuerzo continuado en el tiempo que suponen los veinticinco años de vida del Salón del cómic y mostró su satisfacción por poder contar con magníficos autores estos días en la ciudad. Y presentó la nueva incorporación a las figuras que cada año se instalan en las calles: el personaje de Esther, creado por Purita Campos.



Destacó que cada edición prepara el camino para los nuevos creadores de cómic. “Dicía Miguelanxo que non me gustaba que falara de festival periférico. É que ás veces me escriben a frase ‘esta cidade periférica de Europa’ e a min iso non me gusta porque eu sempre digo que A Coruña está no centro e no corazón, e a periferia será o resto de Europa”, bromeó, para después añadir que el festival muestra la capacidad de A Coruña como motor cultural de Galicia.