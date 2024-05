Vidal Romaní | “La duna de San Andrés se formó porque hace 120.000 años entramos en una glaciación”

Hablar con Juan Román Vidal Romaní, el hombre que más sabe del pasado geológico de A Coruña, es siempre una lección de historia. La aparición de una duna durante las obras de mejora de la herculina calle San Andrés es una estupenda ocasión para citarse con este catedrático emérito de Geología de la Universidad de A Coruña (UDC).

¿Cómo se formó la duna de San Andrés?

Se formó porque hace 120.000 años el mar empezó a bajar porque entramos en una glaciación. A medida que descendía, el viento empezó a cubrir de arena todo lo que es la superficie de la actual península de la ciudad.



Por tanto, estamos ante una duna de 120.000 años de edad.

No es que estrictamente tenga 120.000 años, sino que ese depósito empezó a formarse en cuanto el mar empezó a retirarse hace 120.000 años.



¿Hasta cuándo continuó ese proceso?

A Coruña se cubrió por una capa de arena de un espesor variable prácticamente desde Riazor hasta la Torre de Hércules. Eso continuó hasta hace 12.000 años, cuando el nivel del mar empezó a subir otra vez. Había descendido 120 metros sobre el nivel actual y empezó a ganar otra vez ese nivel que está a punto de alcanzar ahora, que sería el máximo.



Hace unos días, cuando El Ideal Gallego dio la noticia de que había aparecido la duna en la calle San Andrés hubo quien se preguntó si la obra de mejora se tendría que parar por ello…

No tenemos necesidad de tomar muestras. Sabemos lo que es. No es necesario. Es como si cada vez que hacen una catedral de granito hay que parar la obra, no tiene sentido.



A Coruña, en su día, fueron varias islas.

Sí, depende hasta cuando te remontes en el tiempo. Por ejemplo, hace 400.000 años la línea de costa estaba quince metros más elevada que en la actualidad, y lo que es la actual ciudad coruñesa estaba dividida en dos islas: una integrada por la Ciudad Vieja y Monte Alto y otra en el monte de Santa Margarita.



¿Y más adelante?

Pues por ejemplo hace 300.000 años el nivel estaba 20 metros por debajo del actual. Las playas de Riazor y Orzán, y la propia línea de A Coruña, estaban entonces muy lejos de la línea de costa.



¿Y hace 200.000 años?

Pues lo que hoy es A Coruña eran tres grandes islas. Si pudiésemos viajar en el tiempo lo único que veríamos emerger del mar serían la base de la Torre de Hércules y la parte superior de Monte Alto, parte del barrio de Los Rosales y el pico del monte de San Pedro.



¿Cuál es el máximo nivel del mar alcanzado en estos lares? ¿Y el mínimo?

Un máximo es con el nivel del mar un metro más alto que en la actualidad. El mínimo sería con un nivel 120 metros por debajo del nivel actual, que es el máximo glacial.



¿Se han alcanzado puntualmente esa máximo y ese mínimo? ¿O es un proceso habitual?

Este proceso de subida y bajada del nivel del mar se repitió hasta 22 veces durante los dos millones y medio de años anteriores de forma alternativa: baja, sube, baja, sube... Hay veces que el nivel del mar ha estado donde está ahora o un poco más alto, y otras 22 veces que el nivel ha estado mucho más bajo, a esos 120 metros.



Con el cambio climático, podríamos alcanzar ese máximo.

Por las trazas, el máximo de un metro puede llegar dentro de 100 años o de 200 años.