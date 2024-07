Víctor Santana | “El proyecto del Recorda Fest nació con idea de ser estable y funcionar durante años”

Cuando se ideó la primera edición del Recorda Fest, su organización apostó por el fin de semana de septiembre “más seco en las estadísticas de los últimos diez años”. Pero llovió, y de qué manera, dejando una estampa festivalera entre chubasqueros, música y rayos en el cielo. “Yo recuerdo un momento, creo que fue con Marlon, que llovió muchísimo, muchísimo, pero toda la gente seguía allí, agolpada delante del escenario, y recuerdo las conversaciones con los integrantes de Marlon, que decían que no querían parar”, rememora el director del Recorda Fest, Víctor Santana, sobre una primera edición pasada por agua, pero que logró reunir a 13.300 personas, repartidas en los dos días de evento.



Fue todo un reto de organización, pero Santana asegura que ya antes de saber que la respuesta del público iba a ser buena, pese a tanta lluvia, ya tenían en mente el perdurar en el tiempo. “El proyecto nació con la idea de ser estable y de que funcionase durante los años”, apunta, recordando que la primera edición buscaba ver “cómo respondía Coruña, ver si les gustaba ese estilo de proyecto pionero”, indica Santana sobre su idea de cartel: grupos y artistas que aúnan la nostalgia y la actualidad.

Nostalgia

Y ese sigue siendo el leitmotiv de la segunda edición, que se celebrará el 6 y 7 de septiembre con La Oreja de Van Gogh, Amaral, Rulo y La Contrabanda, Sidonie, Fran Perea, Coti o Sidecars, entre otros. “Intentamos escoger aquellos artistas que no sólo te han dado grandes éxitos, sino que te los siguen dando”, afirma Santana, que añade que también apuestan por “artistas nuevos que de alguna manera te conectan con lo que sentías cuando escuchabas tus canciones favoritas”.

Disfrutar de un espacio bien acondicionado como el muelle, en el corazón de una ciudad espectacular como Coruña y con vistas al mar, es algo maravilloso



Santana pone el foco en esa sensación que quieren hacer vivir al público, la de “cuando íbamos en el coche con nuestros padres y cantábamos las canciones con ellos, vamos a poder traer al Recorda Fest a nuestros padres y cantar esas mismas canciones con ellos, esas que están más de moda que nunca”.



Y pone como ejemplo el éxito que viven grupos como La Oreja de Van Gogh, que hace poco más de un mes “puso a 40.000 personas a saltar y a cantar todas sus canciones en O Son do Camiño, y yo creo que eso lo vamos a volver a ver en el Recorda Fest”.

Ubicación privilegiada

Preguntado sobre algún invitado que le haga especial ilusión, Santana no es capaz de quedarse con ninguno en particular y destaca a la propia La Oreja de Van Gogh, Amaral, Sidonie, Sidecars, Rulo, Besmaya, Fran Pera o Coti. Pero, sobre todo, el director del festival se queda con la ubicación privilegiada, en el puerto.



“Ir a un festival de música en el centro de una ciudad tan bonita como Coruña, donde sabemos que vas a llegar a las 16.00 y no nos vamos a ir hasta las 03.00, once horas cantando sin parar, no es algo muy habitual y eso aquí está garantizado”, afirma.



E hila la presencia en el muelle de Batería con un recuerdo de la primera edición. “El primer día, todas aquellas personas que estábamos disfrutando de Despistaos, veíamos cómo se estaba yendo uno de los cruceros en ese momento. Disfrutar de un espacio bien acondicionado como el muelle, en el corazón de una ciudad espectacular como Coruña y con esas vistas al mar es maravilloso, algo precioso, no se puede pedir más”, relata con una sonrisa.



Para este año no pide mucho, sólo que la lluvia respete el evento. “Yo creo que ya hemos tenido agua suficiente para los próximos diez años, ¿no?”, se pregunta sin aguantar la carcajada. Porque el año pasado, fue la lluvia, y no los rayos, la única que los hizo parar momentáneamente, pero no logró aguar la fiesta.



Aunque todavía quedan dos meses para la segunda edición, Santana asegura que escuchan al público para saber cómo continuar en el futuro. Pero tiene clara una cosa: “Ya estamos trabajando en el año que viene”.