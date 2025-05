Los viajeros coruñeses tendrán un nuevo billete intermodal que combina el tren y el avión

Los viajeros coruñeses ya no saben ni responder cuántas veces han oído hablar de intermodalidad en el último año. No obstante, esta vez no tiene nada que ver con un macrocomplejo en obras entre la avenida de A Sardiñeira y Ferrocarril. Y es que, el programa Train&Fly de Renfe e Iberia ha añadido a la ciudad a su red de destinos para la venta de un nuevo billete que combina el desplazamiento en tren y en avión.



Así, Train&Fly funciona como los viajes en conexión, al combinar en un único billete el traslado desde la ciudad de origen a la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, y la conexión con cualquiera de los más de 90 destinos internacionales que ofrece la aerolínea en Europa, América, África, Oriente Próximo y Asia. Estos viajes en conexión entre el tren y el avión ofrecen ventajas a los viajeros, como la organización de los horarios para poder compatibilizar varios trayectos, la emisión de todo el itinerario en un billete que resulta más económico que la suma de los diferentes trayectos o la garantía de una alternativa de viaje en caso de pérdida de alguna de las conexiones.



Así, la iniciativa amplía el servicio de 15 a 20 ciudades, incluyendo Albacete, Alicante, Córdoba, Granada, Málaga, Murcia, León, Ourense, Palencia, Pamplona, Salamanca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, además de las cinco nuevas (A Coruña, Vigo Santiago de Compostela, Gijón y Oviedo), según informó Renfe ayer en un comunicado.



Sin embargo, profesionales en el sector aereoportuario consideran que este nuevo servicio no va a tener una gran incidencia en la ciudad herculina. Y es que, según apuntan fuentes de Alvedro Vuela Más Alto, esto podría ser una opción para urbes como Ourense (incluida desde un principio en los servicios), pero en ciudades como A Coruña, con aeropuerto, y suficientes conexiones diarias a la capital española, el hecho de subirse a un tren, después a un cercanías y luego a otro vuelo, ralentiza el desplazamiento.

Verano joven



Mientras tanto, el fin de las bonificaciones de los abonos gratuitos se acaba. Muchos de los usuarios recurrentes aún no saben qué medio de transporte utilizar a partir del próximo 30 de junio. De todas formas, los viajeros que se encuentren entre 18 y 30 años, volverán a estar de suerte durante los tres meses de verano.



Y es que, hace ya varias semanas que el Ministerio de Transportes ha dicho que, un año más, el Estado se iba a hacer cargo del famoso verano joven, una alternativa para menores de 30 años en la que pueden obtener una nueva bonificación, por lo menos, hasta el 30 de septiembre. De hecho, para el corredor A Coruña-Vigo –el más utilizado a lo largo de 2024– la bonificación será del 90%, al igual que la del autobús regular de competencia estatal.



Los trenes Avant y Larga Distancia, por ejemplo, tendrán una bonificación del 50%, es decir, la mitad del coste completo a partir del 30 de junio. Así, también se aplican las bonificaciones para el Global Flexible Pase Interrail de 10 días. No obstante, Transportes aún no se ha pronunciado sobre su formalización y demás aspectos sobre este nuevo abono, aunque se espera que lo haga a lo largo de esta semana.