Los viajeros coruñeses respiran aliviados, por lo menos, hasta junio

A lo largo de esta última semana algo más que la poca oferta de trenes de media distancia, la mala señalización, el traspaso de trenes o el retraso de los mismos en sus trayectos ha estado presente en la cabeza de los viajeros coruñeses. Era algo más importante.

Y es que la semana pasada quedaron suspendidos los descuentos en el transporte después de que el decreto en el que estaban incluidos no fuera convalidado en el Congreso de los Diputados al contar con los votos en contra de PP, Vox y Junts.



Aunque la incertidumbre invadió todas las casas de A Coruña, los usuarios quedaron relativamente tranquilos cuando Renfe anunció que no afectaría a los abonos ya comprados, aunque se suspendía la compra con cualquiera bonificación.

No obstante, tras el Consejo de Ministros celebrado hoy, los viajeros han podido respirar más tranquilos al saber que el Gobierno volverá a activar la compra de abonos gratuitos como una de las medidas del nuevo decreto ómnibus. Los coruñeses respiran aliviados, por lo menos, hasta junio, fecha en la que el Ejecutivo central restringe las bonificaciones en el transporte presentes desde el año 2022.



María Rodríguez es una de las más de diez mil personas que utilizan a diario el corredor del Eje Atlántico. Rodríguez contó que durante esta semana la incertidumbre se apoderó de su cabeza –y de muchas otras– al no saber qué sería del transporte público gratuito, por lo menos, a corto plazo. “Uso el tren a diario para ir a trabajar y no sabía cómo asumir el gasto”, explica. “Ahora siento incertidumbre y expectación sobre en qué va a quedar el tema a partir de junio, pero después de esta semana, un gran alivio, claro”, apuntó.



Realmente el alivio que supuso tanto para María Rodríguez como para los más de 988.000 viajeros que utilizan el abono gratuito con origen o destino A Coruña, no es más que efímero. A partir de junio, crece la disyuntiva. Aunque aún no se saben los términos exactos de lo que pasará con el transporte, lo que está claro es que muchos tendrán que preguntarse cómo hacer frente a un gasto que desde septiembre de 2022 no tenían.



La vieja normalidad



Uno de los múltiples casos que vivieron estas dos etapas es Nicolás Neira. Para Neira, antes de 2022 pagar un total de 106 euros al mes por viajar a Santiago de Compostela a diario era, incluso, barato, si la comparación es con el alquiler de un piso en la capital gallega. Muchos estudiantes optaban por esta opción, más aún con la llegada de los abonos gratuitos. “Recuerdo que la implantación de estos abonos supusieron un gran alivio y la posibilidad de hacer más cosas que antes no tenía siquiera contempladas”.



La realidad es que esta medida no hizo más que aumentar la demanda del transporte ferroviario en la ciudad coruñesa. Las cifras no paran de subir. A lo largo de este 2024, más de 3,2 millones de viajeros pasaron por la estación ferroviaria de la ciudad herculina solo en trayectos de media distancia, lo que implica una subida del 7% en comparación con el año pasado, y de más de un 77% en comparación con 2019.



Esta subida pone en valor la demanda que tiene el que es hasta ahora el segundo corredor más utilizado de España, el Eje Atlántico. Solo por detrás de Barcelona-Port Bou, la red ferroviaria que se extiende entre las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra y Vigo, no para de crecer año tras año. La demanda supera la oferta, más aún si cabe gracias a las ayudas al transporte.



Después de una semana convulsa en la que el corazón de muchos viajeros se paró por momentos, se mantiene lo acordado. Desde la Asociación de Viajeros Recurrentes de Media Distancia consideran que la vuelta a la normalidad es una buena noticia. “A xente xa planificou este cuatrimestre con estas axudas e mentres non haxa unha alternativa real e este escenario é o axeitado para todos”, explican.



No obstante, la incertidumbre está presente, y junio, no está tan lejos. “Haberá que esperar a ver que escenario teremos daquela, polo menos, a planificación do primeiro semestre xa a temos feita”. “Evidentemente temos dúbidas e inquedanzas para os últimos seis meses do ano”, aseguran desde la asociación.

Un futuro desconocido



Los planes del Gobierno central a partir de junio aún son desconocidos. Se había propuesto la idea de que aunque las ayudas no sean para todo el mundo, sí dispongan de ellas diversos grupos de la población.

Según el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, en una comparecencia hace meses, la idea es bonificar sobre todo a los jóvenes, a la población más vulnerable económicamente y a los usuarios frecuentes. Aunque no será como hasta ahora.

Lo más seguro es que el modelo futuro tendrá un mecanismo mediante el cual los viajeros frecuentes obtendrán su bonificación a posteriori, en función de los viajes realizados, y sería mayor en función de su número.