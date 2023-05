El viaje épico de Love of Lesbian conquistó A Coruña

La música no se acabó en Liverpool y Eurovisión para los miles de fans del indie que decidieron el Coliseum era el plan del sábado noche. Love of Lesbian, la icónica banda catalana, logró contraprogramar la cita con el primer concierto español de la gira de primavera para su Viaje épico hacia la nada, un proyecto que sigue dejando producción dos años después de su lanzamiento.

Con diez minutos de retraso sobre las nueve de la noche empezaron los miembros de la banda los primeros acordes de la canción que da nombre al disco y a la gira. Se hizo de rogar el frontman, Santi Balmes, que apareció sobre el escenario a las 21.12. Para entonces se había solucionado el pequeño colapso de la entrada, que provocó que con el concierto comenzado siguiese entrando gente. No llenó hasta la bandera, pues no se habilitó todo el aforo, pero sí alcanzó los tres cuartos de entrada.

Se preguntó Balmes si había alguien por las calles y si el público había llegado con ganas de cantar para enfilar Nadie por las calles y Bajo el volcán. Comenzó ahí el repaso ecléctico por un cuarto de siglo de trayectoria, lo que llevó la duración de la descarga más allá de dos horas. No faltaron el bis con clásicos ni su hit 1999. Ayudó a crear la atmósfera un escenario futurista, generoso en tamaño y en el que toda la producción audiovisual estuvo medida hasta el mínimo detalle