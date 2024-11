Un viaje al corazón del CIFP Ánxel Casal, la casa de 2.580 alumnos de FP

No todo el mundo puede decir que dirige el Centro Integrado de Formación Profesional que más alumnos acoge de toda la comunidad gallega. David Luaces, graduado en Terapia Ocupacional, desempeña el cargo de director del centro con orgullo e ilusión, y abre las puertas de la que es su casa desde el año de la pandemia. A pesar de la gran cantidad de alumnos, ¿hay estudiantes que se quedan sin poder entrar?

Claro que sí. En el ciclo de Educación Infantil se pueden quedar unas 500 personas fuera. En Imagen y Sonido, por ejemplo, unas 400, pese a ofrecer este ciclo en el régimen ordinario y en el dual intensivo. Pero sí, se queda mucha gente fuera.

¿Es fácil la contratación de los alumnos por parte de las empresas tras las prácticas?

Nosotros partimos con un hándicap. Muchas de las empresas con las que trabajamos son públicas. Que el alumno se quede a trabajar en la pública es posible, por ejemplo, a través del Sergas. Esto supone una limitación porque la contratación no puede ser directa. Por ejemplo, en la rama educativa de seguridad y medio ambiente, se quedan todos los que quieren quedarse.



Aunque la Formación Profesional se caracteriza en cierta medida por la enseñanza práctica, ¿qué importancia le dan al aprendizaje práctico?

Yo creo que en la FP siempre tuvo cierta importancia la enseñanza práctica. Es nuestra seña de identidad. De hecho, parte de la formación implica que adquieras unas destrezas. Desde el primer curso enseñamos las técnicas más generales y después se profundiza según los conocimientos de cada uno de los ciclos formativos que se imparten en el centro.



¿Cuál es el patrón del alumno tipo en el CIFP Ánxel Casal?

Por crear un perfil, predomina el género femenino y las edades en las que suele variar, por lo general, es entre los 18 y los 25 años. El alumnado que está en modular, por un tema de conciliación laboral, ya varía más al haber una matrícula más abierta.

El centro también ofrece la posibilidad de acreditación de competencias. ¿En qué consiste?

Este centro es de los primeros en realizar estas acreditaciones de competencias. El alumnado puede venir al centro a acreditar la experiencia laboral que tiene, o una formación que no está reglada. Hay unos requisitos mínimos. Si superas esos mínimos, se puede validar con un módulo profesional. Hay muchos profesionales que necesitan esta acreditación para poder seguir trabajando. Tuvimos mucha demanda con las escuelas infantiles.

¿Qué tipo de acogida tiene la modalidad a distancia?

Un total de 1.215 personas están matriculadas a distancia, casi la mitad del total. Esta modalidad abre muchas más puertas al no permitirse más de 22 o 30 alumnos por aula. David Luaces, director del CIFP Ánxel Casal | Quintana