Tras el verano y las fiestas, la actividad vuelve a las salas de A Coruña

A pesar de que alguna de las salas de conciertos de la ciudad mantuvo actuaciones este mes de agosto y otras apostaron por propuestas para después de los conciertos de las fiestas de María Pita, la actividad musical y artística vuelve por completo esta semana a las salas. Así, estos establecimientos empiezan a anunciar sus carteles completos para el mes de septiembre.



Este jueves comenzará el ritmo en la sala Mardi Gras con los portugueses TT Syndicate. Ya el viernes le toca el turno al humor improvisado de Roi da Costa y Xavier Veiras, con el Depor por bandera; y el sábado también será para la impro, pero en esta ocasión con Víctor Grande y Tito Rober.



Durante el resto del mes, por la Mardi Gras se repasarán los clásicos del rock con The Muppets (8 de septiembre) y se recibirán visitas como las de Less Fortunate Songs y We Care Less (día 9). Habrá tiempo para una noche especial dedicada a AC/DC (día 15), la presentación del nuevo LP de Greasy Belly, ‘Suck the belly in’, (día 16), para el concierto The Hangmen (día 20), el de Gwyn Ashton’s Sonic Blues Preachers (día 22) o el de The Nunzia’s Rock Band (día 23). El 24 será la fiesta de clausura de Noites do Porto y, para finalizar el mes, el día 29 actuarán los estradenses El Buho y el 30 será la Batalla de Bandas de Cuac FM con Apart y Vuelve Abril.



La actividad en el Garufa Club volverá este viernes, día 1 de septiembre, con el tango de Guillermo Fernández. El sábado será el turno para las reinterpretaciones de la música popular brasileña de la mano de Diboa.



También habrá sesiones de teatro improvisado, como la del jueves día 7. Esa misma semana, el viernes será la ocasión para disfrutar del jazz de Malasombra, mientras que el sábado se podrá degustar el tango y fado de Mano a Mao.



Durante el resto del mes se vivirán propuestas como las de Octopus’s Garden (el 16), Ton Risco & Marcos Teira (el 17), los dos conciertos del Noites do Porto con Nada Surf (el 19) y Porridge Radio (el 20), una nueva sesión de improvisación (el 21), Almas de Cántaro (el 22), Son de Camagüey (el 23), Jared James Nichols (el 28), Son al Son (el 29) y la Garufa Blue Devils Big Band (el 30), justo antes de la visita de Miriam Rodríguez, el 1 de octubre.

Jazz Filloa

Donde no ha parado la actividad es en el Jazz Filloa, que en los últimos días vivía las actuaciones de Lois Rivera Quartet y del Martín Otero Quartet.



Esta semana (el 30), le toca el turno al cuarteto conformado por Joao Mesquita, Luis Vivas, Iñigo Azurmendi y Rubén Reinaldo.