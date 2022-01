Las ventas de las rebajas caen un 35% en el comercio local en un año

La temporada de rebajas llega a su fin y el comercio local ya estima un descenso del 35% en las ventas en comparación con el año pasado. El presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, asegura que esta campaña ha sido “muy floja”. “La esperanza del comercio es el barrio y, por desgracia, ahora mismo sales a la calle y hay muy poca gente paseando”, dice.





Boado achaca esta situación al encarecimiento de las materias primas y falta de suministros. “Las ventas están siendo muy pobres pero se debe a una respuesta producida por la subida de precios en productos de primera necesidad”. Ante este complicado momento para el sector, la solución va unida, una vez más, a la movilidad. Por ello, y tras llevar meses a la espera de respuestas por parte del Gobierno local, la FUCC continúa fuera de la Mesa de Movilidad desde el 14 de abril de 2021.





“No vamos a volver mientras no se nos responda a las preguntas que hemos realizado las asociaciones comerciales de cada zona. Además, si no se reúnen por separado con cada entidad, el comercio se descuelga. Tenemos el mismo derecho que las asociaciones de vecinos a poder hablar de forma individual con el Ayuntamiento porque, además, somos un motor económico para la ciudad”, añade el presidente de la FUCC. Por ello, esta misma semana la asociación no solo reenvió las cuestiones planteadas el año pasado, sino que se añadieron algunas nuevas.





Propuestas

En el informe emitido el año pasado, la FUCC solicitó conocer, entre otros aspectos, el estado de los planes para los barrios periféricos, así como el desarrollo de las negociaciones del Puerto. No solo eso, lo que más preocupa a la federación coruñesa de comercio es el problema de aparcamiento que sufren las personas que, a diario, se desplazan a la ciudad para trabajar.





Por ello, demandan un espacio de estacionamiento disuasorio y gratuito. “Mejorar las líneas de conexión son algo fundamental”, comenta Boado.





Ahora, tras el “descontento, solicitamos de nuevo que cada asociación nos hiciera sus respectivas propuestas y, por otro lado, adjuntamos el documento del 2 de marzo de 2021 presentado y registrado por la FUCC a Movilidad”, comienza el documento remitido esta pasada semana al Gobierno local. Entre las novedades se encuentra la petición de zonas de carga y descarga en la Zona Comercial Obelisco; el rechazo del carril bus de Juan Flórez; o la regulación de zonas residentes que puedan utilizarse como párking exprés en Monte Alto.