Las ventas en el comercio de A Coruña se ‘congelan’ por el mal tiempo

Durante el quinto mes del año el comercio comienza a reactivarse de cara al verano. La gente compra ropa fresca, calzado de tiempo seco y accesorios para el sol, entre otras muchas cosas. Pero este 2024 no ha seguido la norma: este mayo fue el más lluvioso en casi veinte años y el 5 de abril, seguido del día 12, se registraron las temperaturas más altas en lo que va de ejercicio. En consecuencia, las ventas en el comercio de proximidad no van como deberían a estas alturas. “La gente no se aventura a comprar ropa de verano y ha habido un descenso de ventas por el mal tiempo”, señala el presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado.



Con el verano a punto de comenzar, lo que sí parece claro es que el centro de la ciudad gozará de una buena temporada. El incremento del número de turistas que eligen A Coruña como destino vacacional hace que las zonas más céntricas se llenen de gente y, por lo tanto, vendan más. “El centro está despertando y el turismo está reactivando esta zona. Sin embargo, consume más el turista ocasional que el crucerista, y eso es algo que hemos comprobado en los últimos años”, indica Boado.

En cuanto a los barrios, el presidente de la FUCC considera que todos están creciendo, ya que el alto precio de los locales en el centro conlleva también el desarrollo de las zonas más ‘periféricas’. “Monte Alto es una zona donde los precios han subido muchísimo, al igual que ha ocurrido con la vivienda”, añade.

Bonos

El Ayuntamiento impulsó el Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña (Presco) para incentivar el consumo durante la pandemia, un momento especialmente complicado para el tejido comercial de A Coruña. Si bien la situación es muy diferente en la actualidad, el sector insta al Gobierno local a repetir esta campaña y promover bonos de descuento durante la temporada baja de ventas. “Nos gustaría que el Ayuntamiento hiciese nuevos bonos, como los Presco, o una especie de tickets de parking para fomentar el consumo. Los bonos facilitan que la gente gaste dinero y los comercios hagan más ventas”, comenta Boado.



El portavoz de la entidad explica que el comercio no está en su peor momento, pero debido a la “gran competencia”, entre 2021 y 2024 “152 locales comerciales cerraron en la provincia, el 20% en la urbe”. En los últimos 10 años, dice, la cifra de comercios que se han quedado por el camino en Galicia sube hasta los 20.000.