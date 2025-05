A la venta desde el jueves 15 de mayo las entradas para ver el mejor góspel en A Coruña

Este jueves, 15 de mayo, a partir de las 11.00 horas se ponen a la venta en Ataquilla.com y la taquilla de la plaza de Ourense, las entradas para el concierto que dentro del ciclo Grandes del Góspel ofrecerá Chicago Mass Choir con “Sweet Home Chicago”, el día 18 de diciembre (20.30 horas) en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Se trata de una actuación encuadrada en los "Concertos do Xacobeo" de la Xunta.

Chicago Mass Choir, conocidos en todo el mundo como los embajadores del góspel, vuelven a los escenarios de Europa con un concierto que es un homenaje a la ciudad de Chicago. Allí, en torno a Thomas A. Dorsey, Roberta Martin, Mahalia Jackson, The Caravans y las iglesias del South Side de Chicago, nació y vivió su época de mayor esplendor la música que se ha convertido en la banda sonora de la Navidad europea.

“Sweet Home Chicago”, la nueva producción de Grandes del Góspel protagonizada por Chicago Mass Choir, pasa revista a los clásicos que en los años 30, 40 y 50 del siglo XX, que crearon un género que desde los barrios negros de los Estados Unidos ha acabado moviendo y conmoviendo a públicos de todo el mundo.

Chicago Mass Choir, fundado en 1988 por James C. Chambers, ha emocionado a públicos de todo el mundo con la belleza de sus voces, la contagiosa energía de su ritmo y sus conmovedores canciones de esperanza. Así, ños discos de Chicago Mass Choir han alcanzado las listas de éxitos de gospel de Billboard al menos en dieciséis ocasiones.

Han colaborado con una gran variedad de artistas en grandes producciones: Bob Dylan en Gotta Serve Somebody, Umphrey´s Mc Gee, Onirama, Dr. Bobby Jones Show y en los musicales Three Mo Tenors y The Colored Purple. Además, colabora anualmente con el Festival de Góspel de Chicago y actúa con regularidad en el French Quarter Festival de Nueva Orleans, así como en el Staple Center de Los Angeles.

Hacen también giras europeas regularmente desde 2003 por Suiza, Croacia, Italia, Grecia y Alemania. En Diciembre de 2011 hicieron su primera gira española y presentaron el programa “Singing Gospel Christmas” en 2013. Hace dos años, en 2023 presentaron “BB King Sings Spirituals” en A Coruña con gran éxito de crítica y público.