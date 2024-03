Vengaboys se unen a la fiesta del Atlantic Pride en A Coruña

El Atlantic Pride anunciaba esta mañana la incorporación de tres divas de la escena musical actual como Chanel, Luna Ki o Supremme de Luxe. Pero no son las únicas, ya que el grupo neerlandés de eurodance Vengaboys también se sumarán a la fiesta del Orgullo del Norte el próximo mes de julio.

Los neerlandeses, que saltaron a la fama a finales de los 90 con clásicos dance como 'Boom, boom, boom!!' o 'We like to party', actuarán en los jardines de Méndez Núñez. Concretamente, el 11 de julio.

Vengaboys se unirán así a nombres ya confirmados como Rosa López, Las Ketchup, Nebulossa, Lucía Pérez, Mondra, Sila Lúa, O Rabelo e Nenaza, Catuxa Salom, Amoebo o Lontreira.

El Atlantic Pride transcurrirá del 7 al 14 de julio en la Fundación Luis Seoane, en la plaza de Pontevedra y en los jardines de Méndez Núñez. Estos últimos serán los escenarios donde se centrarán los conciertos desde el día 11 al 14, siendo el de Vengaboys el 11 y el de Nebulossa el 13.