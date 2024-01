Nebulossa, Rosa López, Las Ketchup o Lucía Pérez, primeros adelantos del Atlantic Pride

El Atlantic Pride 2024 empieza a desvelar parte de su cartel. Las primeras incoporaciones al mismo son Rosa López, Nebulossa, Las Ketchup y Lucía Pérez. Las estrellas eurovisivas se suman a la celebración del Orgullo del Norte, que copará la ciudad del 7 al 14 de julio.

“Cada vez son máis as persoas que sitúan o Atlantic Pride como unha celebración de cabeceira na semana do orgullo grazas á importante aposta musical nacional e internacional do seu cartel”, destaca el concejal de Cultura, Gonzalo Castro. Por su parte, el presidente de Orgullo Coruña, Luis Pazos, organizador de la cita junto al Ayuntamiento, apunta que, “unha vez máis, queremos diferenciarnos do resto de festivais, cun elenco de artistas que non estamos acostumados en ver noutros eventos”.

Primeras confirmadas

De este primer anuncio forman parte Rosa López, también conocida como 'Rosa de España' tras ganar la primera edición de OT y representar a España en el festival de Eurovisión.

A esto último aspiran María Bas y Mark Dasousa, Nebulossa, que participarán en el Benidorm Fest de este año.

La artista gallega Lucía Pérez también acudió al festival de la canción hace trece años, mientras que Las Ketchup acudieron a la cita cinco años antes.