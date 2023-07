Vicco | “No tengo la presión de tener que reventarla otra vez con otro tema”

El fenómeno generado en torno a Vicco aterrizará mañana en Méndez Núñez (23.45 horas), dentro del Atlantic Pride. Lo hará con un “show dinámico”, en el que la acompañará la banda que estrenó en Murcia, lo cual, asegura la artista, “me hace mucha ilusión porque son musicazos”. Bajo el brazo, algún que otro tema nuevo, de los que saldrán como single, antes de las “sorpresas” de 2024, “con un formato más amplio de canciones”.



A algunos, Vicco les suena desde el Benidorm Fest y su ‘Nochentera’; otros la seguían desde que inició esta idea hace un par de años; y otros, la recuerdan de su anterior proyecto: “yo empecé como Victoria Riba, mi nombre normal, haciendo pop más clásico”. En aquel momento, “era superjoven, 20 años, y tampoco había experimentado mucho en la música”. Llegado un punto “necesité salir de eso, estudiar más música y vivir experiencias para contar en mis composiciones”. Fue una suerte de impasse, en el que trabajó como productora y compositora para otros artistas. “Fue increíble para descubrir que quería mostrar otras cosas y que, para ello, necesitaba otro proyecto, que se llamaba Vicco y me permitía explorarme en otros sonidos”. Así, Vicco se convirtió en un “alter ego donde yo podía liberarme de géneros, sonidos... y meterme yo en la parte de producción, que es algo que me ha cambiado la vida”.



La artista explica que “el hecho de componer para otros, me ha dado ciertas herramientas para componer”. Y es que, al trabajar para otros, “es como jugar, te pones en su piel y no tienes límites”. En la absorción de herramientas o elementos musicales, indica que “he compuesto mucho reguetón y es algo que he incluido en mis composiciones, si te fijas, hay rítmicas y melodías más propias de lo urbano”. “Todo eso ha hecho que Vicco sea esa artista completa que arriesga con otras cosas”, asegura.

Benidorm

Tras el Benidorm Fest, “pasaron muchísimas cosas, fue una vorágine de agenda petada, móvil petado... cosas que llegaron más pronto que si no hubiese compuesto ‘Nochentera’”, dice. El tema pasó el ‘filtro’ de sus amigos, que son quienes le dan el feedback, “pero no me esperaba, ni mucho menos, lo que ha pasado, está siendo una locura”.



Sobre si el éxito de ‘Nochentera’ otorga presión extra o tranquilidad de saber que está en el camino correcto, asegura que hay “muchos factores poco controlables”. “Yo sé lo que puedo hacer: crear canciones pop que le puedan gustar a la gente, pero no siento la presión de tener que reventarla otra vez con otro tema, ojalá que sí, pero no lo tengo en mente, porque se corta la inspiración, crear bajo presión es otro rollo”, indica, y añade que “cuando estoy en el estudio, simplemente estoy conmigo, me expreso como quiero y, si eso funciona, increíble”.