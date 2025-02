Venancio Chantada, urólogo del Chuac: “Estar mucho tiempo sentado puede afectar a la fertilidad de los hombres”

Cirugías con altas en tiempo récord, reconstrucciones complejas o diagnósticos con un simple análisis de sangre. Son muchos los avances médicos que se han logrado en el ámbito urológico y que ayer y hoy repasan más de 300 especialistas en A Coruña. La XXVII Reunión Nacional del Grupo Uro-Andrológico (GUA), que se celebra paralelamente junto a la IX Reunión Nacional del Grupo de Cirugía Reconstructiva Urológica (CRU), está organizada por Venancio Chantada Abal, jefe del servicio de Urología del hospital de A Coruña. El experto aprovecha para recordar la importancia de acudir a los cribados y llevar una vida sana para evitar enfermedades de próstata o sexuales.

Más de 300 especialistas de urología no se reúnen todos los días...

A Coruña es un área que tiene mucho tirón para los urólogos porque es muy acogedora. Esta es la tercera reunión en la ciudad y batimos récord. Y es una reunión muy específica, de ahí lo es curioso que de haya tanto interés en la urología mundial para que nos juntemos 300 urólogos de un área tan concreta. No es normal. Jamás se habían reunido más de 250 y hoy fueron 308.



¿Qué avances pueden cambiar la vida de los pacientes?

Hay muchísimos. Uno de ellos, que lo hacemos nosotros aquí en A Coruña, es el tratamiento de las patologías por cirugía mayor ambulatoria. Antes el paciente se quedaba en el hospital dos o tres días y ahora se opera y por la tarde se va para su casa. Esto es un avance muy importante porque hay menos infecciones. Otro tema muy interesante es que cuando al hombre le baja la testosterona, a partir de los 40 o 45 años, tiene muchos efectos negativos. No solamente en la esfera sexual, también pierden masa muscular, aumenta la grasa, tiene más tendencia a la diabetes, a los problemas cardíacos, es más irritable, tiene más insomnio… Si se detecta eso y sabemos que la causa es la testosterona, se la aportamos desde fuera o bien a través de la piel o inyectada. Es algo muy frecuente y que no se detecta siempre.

¿Qué es lo más importante para una buena salud urológica?

Tener bien la testosterona, vida sana y vigilar la próstata, que es donde hay los tumores más frecuentes en un hombres. Se detectan con mucha facilidad y es una pena no diagnosticarlo con un simple análisis de sangre.

Hacer los cribados es clave, ¿no?

Sí. El cáncer de próstata se puede diagnosticar cuando no se ve en ninguna prueba, porque eleva un marcador que se llama PSA. Cualquier hombre que tenga más de 45 años, debería hacerla porque en esas fases es curable. Te voy a poner un ejemplo, si tú tienes un tumor del tamaño de una aceituna que aparece en el hígado, este es un órgano muy grande y se va a curar con mucha facilidad. Pero si ese mismo tumor lo pones en la próstata, que tiene el tamaño de una castaña, ocuparía más de medio órgano. Hay que descubrirlo cuando tiene el tamaño de un grano de arroz y no de una aceituna.



¿Cuáles son los factores de riesgo de una disfunción eréctil?

Las tres papeletas son el colesterol, la hipertensión y la diabetes. A nivel particular, es importantísimo hacer una dieta sana y el ejercicio físico es fundamental. Los hombres que hacen vida sedentaria y están mucho tiempo sentados o que conducen mucho en coche padecen mucho de próstata y de erección porque hay una congestión que dificulta el riego sanguíneo al área genital. Al haber alteraciones, orinas peor y tienes función sexual peor. Y puede afectar a la fertilidad.

¿Son importantes las revisiones?

Es muy fácil controlar la salud sexual de un varón. Con una ecografía, una revisión y un análisis, tienes al paciente diagnosticado en una consulta. No hay que hacer grandes pruebas.

¿Qué retos hay que resolver en el futuro inmediato?

En urología siempre hay retos. Hacer las cirugías más efectivas, más seguras y con menos invasión para el paciente. Yo llevo trabajando en el Chuac 43 años y me acuerdo que cuando llegué les hacíamos cirugía abierta a todos los pacientes. Por ejemplo, a los pacientes con cálculos renales había que abrirlos, pero hace ya veintipico años que no abrimos a nadie. Y tenemos índices de curación en cánceres urológicos que hace 20 años eran impensables. Incluso conseguimos convertir muchas enfermedades que antes eran mortales en crónicas, como una diabetes.