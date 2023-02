Los vecinos de Vío denuncian problemas para ducharse por la falta de presión del agua

Desde hace ya unas semanas, los vecinos del lugar de Vío se ven obligados a convivir con un problema que afecta al suministro de agua en sus viviendas. Cada vez que abren un grifo, en numerosas viviendas de la zona, la presión del agua es muy baja, lo que dificulta labores de higiene esenciales, como ducharse.



Así lo confirma Javier Hurtado, presidente de la asociación vecinal, que asegura que varias personas llevan tiempo pidiendo una solución que no acaba de llegar. “Afecta a varias viviendas en Vio. Las que más lo sufren son las que están en la parte alta. Al abrir el grifo, sale agua pero con muy poca fuerza, y así es imposible ducharse en condiciones. Y no se trata de algo puntual o de un par de días, sino que es algo que los vecinos padecen a diario sin que nadie haga nada para solucionarlo”, señala.



En ese sentido, Hurtado explica que han sido varias las ocasiones en las que los técnicos de la empresa encargada del suministro les han asegurado que, en teoría, todo funciona correctamente. “Dicen que todo está bien, pero la realidad es que hay gente que no se puede duchar en su casa en condiciones. Es algo que tiene que solucionarse lo antes posible, porque así no se puede seguir”, afirma, preocupado.

Una zona "olvidada"

Para Javier Hurtado, este problema es solo una muestra más del abandono que, a su juicio, sufre este entorno del municipio de A Coruña. “Tenemos la sensación de que zonas como Vio no existen. Lo notamos en muchas situaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, si llamas a un taxi, muchas veces te dicen que no saben dónde es Vio. Es lamentable. Aunque muchos no lo sepan, nosotros también formamos parte de A Coruña y tenemos los mismos derechos que los demás”, afirma el representante de los vecinos.



De hecho, Hurtado asegura que situaciones como la que explica de los taxis, aunque pueda parecer anecdótica, se repiten con bastante frecuencia en diferentes ámbitos. “Nos tiene pasado alguna vez al llamar al teléfono 010, de información municipal. En alguna ocasión, la personas que nos atendía tampoco sabía muy bien donde estaba Vío. Es una pena, porque para el resto de la ciudad parece que no existimos”, lamenta Hurtado, que espera que todas sus demandas sean atendidas lo antes posible.