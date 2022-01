Los vecinos de O Ventorrillo denuncian el mal estado del jardín en Salorio Suárez

Los vecinos de O Ventorrillo denuncian el abandono de la zona ajardinada que rodea la pista deportiva de Salorio Suárez, que, tras unas obras de mantenimiento del alcantarillado, ha quedado “destrozada”. El aspecto actual de este espacio, lejos de mantener el césped en condiciones, muestra el levantamiento de tierra y escombros en todo el lateral de la pista.





“Es una chapuza y le pediremos al Ayuntamiento que se haga algo en condiciones, como puede ser la colocación de algún banco, pero lo que está claro es que así no puede quedar”, aseguran desde la asociación de vecinos del barrio. Relatan además, la respuesta que dieron los operarios al ser preguntados si esos desperfectos se iban a solucionar. “Dijeron que no se iba a tocar nada y que no se iba a arreglar la zona”.





El secretario de la entidad, Aníbal Rodríguez, recorrerá el barrio en unos días de la mano de la concejala de Barrios, Diana Cabanas, y la de Medio Ambiente, Esther Fontán, para expresar las necesidades y demandas de los vecinos. “Volveremos a insistir en que llevamos meses esperando unas mejoras que no dan llegado. No es solo nuestra percepción, sino que también los residentes de varias zonas expresan su malestar”, dice.





Así, además de la reunión que mantendrán las representantes de estas dos concejalías con el de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, habrá una visita a pie de barrio. Los residentes del distrito reclamaron hace unos días una solución para las zonas verdes dañadas, así como la poda de sauces enfermos en la plaza de Salvador de Madariaga.





Tal y como le ha hecho saber Cabanas al secretario de la asociación de vecinos del Ventorrillo, la concejala de Medio Ambiente les ha querido transmitir tranquilidad de cara al próximo encuentro, ya que, como ella misma dijo, “habrá poda”.