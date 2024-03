Los vecinos de la Sagrada Familia de A Coruña: "Es la guerra"

Abrir la ventana de casa y que tu barrio parezca un escenario del rodaje de una distopía postapocalíptica es prácticamente una realidad a la que se han acostumbrado los vecinos de la Sagrada Familia. Sin embargo, ni Ridley Scott ni Philip K. Dick se han dejado ver por calles como Pontedeume o Nuestra Señora de Fátima, aunque realmente tampoco lo han hecho los culpables de poblar la zona de muebles antiguos y demás mobiliario que parece sobrar en la casa de alguien.



En la mañana de ayer acabaron tan hartos que han dicho basta: hasta 70 de los llamados voluminosos pudieron contabilizar los residentes en cada esquina de la Sagrada Familia. “Es una barbaridad, no sabemos ni cómo atajarlo”, advierte Juan Rodríguez, presidente de la asociación vecinal. “Estamos desbordados, esto mete miedo y es la guerra. No sabemos ya ni si la forma más lógica de de arreglarlo es por las buenas”, añade el máximo representante de la agrupación de residentes.



Y es que lo único que rebosa no son los muebles abandonados, sino también la paciencia de quien ve su barrio convertido en un vertedero ilegal. “Al final vamos a coger los muebles y tirarlos en la ronda de Outeiro, porque ya no sabemos ni lo que podemos hacer. Parece que nos putean y que saben a qué hora y dónde estamos vigilando”, lamenta Rodríguez. “En algún contenedor parece que se ha vaciado una casa entera, y hablamos de una insalubridad que trae ratas, infecciones y no sabemos qué más”, subraya.

Tiene en su poder la Policía Local un registro de matrículas fruto de la campaña de vigilancia de la patrulla vecinal del barrio. Los vecinos, lejos de criticar la labor policial o del propio Ayuntamiento, agradecen la colaboración y predisposición mostradas por ambas partes desde que nació el problema, a finales de 2023. “Están trabajando en ello y el propio Ayuntamiento no nos pone pegas para seguir investigando”, dicen.



Visto el panorama a primera hora tuvieron que ser los propios residentes los que pidieran ayuda al 010, que comenzó con la retirada de los numerosos cartones. “Los contenedores daban miedo con tanto cartón, pero que tengan clara una cosa los culpables: no dejaremos que nuestro barrio quede así”, finaliza Rodríguez.