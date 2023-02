Los vecinos piden la creación de áreas caninas en los parques de Oza y San Diego

Una de las propuestas que presentaba la asociación de vecinos de Oza-Gaiteira-Os Castros para los presupuestos participativos del Ayuntamiento era la de solicitar la creación de una zona canina en el parque de San Diego y también en el parque de Oza. Aunque finalmente no resultó una de las elegidas para su ejecución, los vecinos no quieren renunciar a esta posibilidad, pues consideran que sería muy beneficiosa para el barrio.



Así lo confirma Paulo Sexto, el presidente de la asociación de vecinos, que espera que la posibilidad sea, al menos, tenida en cuenta. “En el barrio, cada vez son más las personas que tienen perro. Y en la ciudad, las zonas para ellos escasean. Pero tanto el parque de San Diego como el de Oza son lugares adecuados para habilitar un espacio en el que se puedan soltar con la tranquilidad de que no van a molestar a nadie”, explica al respecto.



De hecho, facilitar la convivencia vecinal es uno de los objetivos de esta medida. “Hay muchas personas a las que no les gustan los perros, y eso es perfectamente comprensible. Precisamente por eso, una solución muy sencilla es la de crear un espacio para estas mascotas”, añade Sexto. “Son dos parques en los que hay espacio más que suficiente para poder albergar una zona de estas características. Hay personas que nos tienen trasladado la petición de que se haga en el parque Europa, pero entendemos que ese no parece un espacio tan adecuado por su tamaño y características. Pero en Oza y San Diego no habría ningún problema”, asegura.



Uno de los alicientes que, a juicio de los vecinos, hace que esta iniciativa sea una opción viable es el hecho de que no requeriría una gran inversión a nivel económico, pues simplemente se trataría de delimitar un espacio en el parque en cuestión. “Es una obra muy sencilla. Es una cuestión de voluntad. Si ponemos el coste que tiene y los beneficios que puede generar en una balanza, no cabe duda de que es algo acertado. No perjudica a nadie, porque hay espacio en los parques infrautilizado al que se le puede sacar partido”, argumenta Sexto.



A pesar de que la iniciativa no contó con el apoyo suficiente en la votación de los presupuestos participativos, Sexto confía en que se pueda acabar realizando. “Es una reivindicación de los vecinos que tiene mucho sentido. El hecho de que no haya estado entre las elegidas no significa que no sea una posibilidad beneficiosa para todos, por lo que esperamos que sea tenida en cuenta”, finaliza el portavoz vecinal.