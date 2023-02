Una valla publicitaria amenaza con desprenderse en Monte das Moas

La Asociación Vecinal Oza-Gaiteira-Os Castros ha pedido que se retire una valla publicitaria en mal estado, que considera un peligro para la seguridad ciudadana. Este muro, señalan desde el BNG, que se ha hecho eco de la denuncia, está en la calle de Monte das Moas, cerca de su conexión con la avenida de A Pasaxe, y puede constituir un riesgo para las personas en caso de producirse desprendimientos.

Por ello, el portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, acaba de registrar un ruego oral para su lectura en el pleno del próximo 2 de marzo, instando al Gobierno de Inés Rey a que “realice as xestións oportunas para que se proceda á reparación e correcto mantemento do devandito valado ou, no seu defecto, á súa retirada”.