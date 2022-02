Los vecinos del Orzán presentan ante la Valedora dos nuevas denuncias por ruido

Las noches sin descanso para los vecinos del Orzán continúan y por ello han presentado ante la Valedora do Pobo dos nuevas denuncias por ruido nocturno en la zona. En esta ocasión, los videos y la información remitida al organismo señalan como puntos conflictivos la plaza de Josep Sellier y el pasadizo del Orzán.





El presidente de la entidad vecinal, José Luis Méndez, considera que en el barrio, por las noches, “hay barra libre de ruido y mal compotamiento”. Por ello, cree que hasta que el Gobierno local “no haga una labor de concienciación entre los jóvenes, no va a cesar esta costumbre”, que se extiende a cinco noches por semana.





En la madrugada del sábado, tal y como está recogido en un vídeo grabado por unos vecinos, se dio “una nueva modalidad de maltrato acústico” cuando unos jóvenes aparcaron su coche en la calle, abrieron las puertas, pusieron música a todo volumen y comenzaron a bailar. “Si no hay sanciones, poco se puede hacer”, recalca.





Agentes de la Policía Local acuden a la zona prácticamente todas las noches, pero, según el presidente de la asociación, “muchas veces pasan con el coche y ni siquiera se detienen. Además, llegan a las 05.00 horas, cuando los locales cierran, pero durante las horas anteriores el ruido no ha cesado y tendría que haber un control desde las 23.00 horas”.





La entidad ha denunciado, por otra parte, a un local de comida que se encuentra en la calle de Socorro, ya que, pese a tener licencia de cafetería, “abren hasta las 07.00 horas, por lo que es el establecimiento donde los jóvenes van a recargar las pilas con comida para seguir de fiesta y haciendo ruido en la zona”, comenta Méndez.





Con la creencia de que “aquí todo vale”, los vecinos ya no pueden más y expresan su necesidad de poner fin “a muchos años de sufrimiento”. Por ello, la “pelea” que tienen ahora mismo es “concienciar al Ayuntamiento para que ellos puedan mandar un mensaje a la población sobre este tipo de conductas”.





Con las nuevas denuncias remitidas a la Valedora do Pobo, Méndez espera que el Gobierno local reciba “un toque de atención” en los próximos días”: “Si yo fuese un político y tengo la evidencia de lo que está pasando no podría dormir tranquilamente en mi casa sin hacer nada mientras hay miles de personas que no pueden dormir por las noches. Es muy triste que no se tomen medidas”, concluye.





Respuesta

Hace once días los vecinos denunciaron ante la Valedora do Pobo la situación que se vive en las calles de Sol y Socorro.





El organismo autonómico aceptó a trámite la denuncia e informó al Ayuntamiento de que tienen quince días para responder. La alcaldesa, Inés Rey, reiteró que pone todos los recursos para hacer cumplir la normativa.