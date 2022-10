Los vecinos de Matogrande denuncian incidentes “a diario” durante la madrugada

Los vecinos de Matogrande se ven obligados en los últimos tiempos a convivir por las noches con problemas derivados del ocio nocturno en la zona, ya que hay varios locales abiertos hasta altas horas de la madrugada y eso genera que sea un lugar de mucho movimiento. El presidente de la asociación vecinal del barrio, Esteban Velasco, admite que “la policía tiene que venir casi a diario para resolver algún incidente”. Y es que, según denuncian, son muchos los jóvenes que, una vez que abandonan los locales de ocio, se quedan en la calle haciendo botellón y con un comportamiento que no en todos los casos es el adecuado.



En concreto, Velasco señala un punto como especialmente complicado en la actualidad. “A la altura de Enrique Mariñas, en el entorno de la plaza en la que está el Eroski, hay peleas prácticamente diarias, y eso hace que sea necesaria la intervención policial casi todas las noches”, explica.



Los incidentes son de todo tipo. “La semana pasada había dos chicas peleándose y la anterior sucedió lo mismo con varios chicos. Además, a las cuatro de la mañana se ponen a cantar sus canciones preferidas y golpean los coches que están aparcados. Los vecinos de los bloques de esas zonas ya se están reuniendo para adoptar medias”, añade el portavoz vecinal



En todo caso, Velasco admite que se trata de un problema que no tiene una solución sencilla. “Es cierto que la policía acude si es necesario, aunque se podría aumentar su presencia en la zona. Los locales que están abiertos no tienen la culpa, porque tienen licencia para ello y hacen su trabajo. La verdadera solución sería que esos jóvenes tuviesen una mejor educación para no hacer lo que hacen y que sean conscientes de que no es correcto”, asegura.