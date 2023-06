Los vecinos de O Martinete y O Birloque denuncian problemas para poder recibir el correo

Localizar una calle o una dirección concreta cada vez es una tarea más sencilla para cualquier ciudadano. A diferencia de antaño, ya no es necesario preguntar o perder tiempo buscando en un plano de la ciudad. Ahora, existen aplicaciones que nos permiten encontrar un lugar determinado solo con escribir la dirección a través del teléfono móvil. Sin embargo, existe una zona en A Coruña en la que no resulta tan sencillo. Así lo denuncian los vecinos de O Birloque y O Martinete, que explican diferentes problemas con el callejero en esos barrios.



En ese sentido, advierten que en algunas calles hay números duplicados, pocas placas que indican los nombres de cada vía e, incluso, varios lugares que se llaman igual y provocan confusión también entre los carteros. “Esta situación provoca numerosos problemas a los vecinos. En muchas ocasiones, no reciben cartas certificadas en tiempo y forma”, explica Ramón Mañana, presidente de la asociación vecinal.



Uno de los asuntos que más preocupa es el hecho de que, debido a esta circunstancia, alguna persona pueda perder una cita médica importante por no recibir la pertinente cita por correo en su domicilio particular. “Hay que tener en cuenta que en esta zona viven muchas personas mayores que están pendientes de recibir citas médicas para diferentes intervenciones, y están intranquilas por miedo a que esas cartas se pierdan por el camino”, admite el portavoz de los vecinos.



Además, teniendo en cuenta que próximamente se celebrarán elecciones generales, también hay vecinos que están preocupados por si son citados para formar parte de una mesa electoral y no se presentan al no recibir en su casa la citación, con todos los problemas que esa situación puede conllevar. “Es necesaria una solución inmediata. Así no podemos seguir. Además, no es solo por las citas médicas o por la citación a una mesa electoral. Hay otros asuntos que, aunque no parecen tan graves, suponen un perjuicio para la gente. Por ejemplo, si estás esperando cualquier envío por correo o haces una compra por intenet y necesitas que te envíen un paquete a casa. Todo el mundo tiene derecho a recibir su correo y sus envíos en su casa, independientemente del lugar de la ciudad en el que resida”, defiende Mañana.

Nombres repetidos

Ramón Mañana explica que los problemas en relación al callejero son diversos. “Hay nombres que se repiten. Por ejemplo, hay tres sitios distintos que se llaman Martinete, y eso despista mucho. Es necesario resolver eso. Además, en algunas calles se repiten los números, con la confusión que ello conlleva”, afirma.

Además, según el representante vecinal, “hay muy pocas placas que indican el nombre de las calles”. “En las calles principales tampoco se indica donde se encuentran otras más pequeñas. Debería indicarse porque hay algunas que son aledañas y están bastante escondidas. Esas indicaciones son necesarias para llegar a ellas”, explica.



“Desde hace algo más de cuatro años, hay un plan hecho para solucionar el problema de los números repetidos. Es cuestión de aplicarlo. Mostrar a los vecinos afectados la nueva numeración, darles un plazo para hacer alegaciones y resolverlo”, concluye.