Los vecinos de Eirís denuncian que el estado de las zonas verdes de Xuxán dificulta la movilidad

Las zonas verdes empiezan a reclamar su terreno más allá de lo deseable por los vecinos, especialmente en la zona de Xuxán. En las últimas jornadas han proliferado las quejas a través de las redes sociales por el estado de las hierbas y la vegetación, como demostró un padre que colgó un vídeo en el que enseñaba cómo apenas podía manejar un carrito de bebé debido a las barreras no arquitectónicas, sino naturales.



Para la presidenta de vecinos de Eirís, Mónica Díaz, no se trata de una consecuencia de que Xuxán no funcione de forma íntegra, sino un peaje que tienen que pagar en la zona. “Non é cuestión de que estea sen inaugurar Xuxán, senón que nós temos a obriga de pasar por aí, porque está no medio de Eirís”, recuerda. “Se queremos coller un bus, tamén debemos transitar esa zona”, añade la presidenta.



Por otra parte, la dirigente vecinal evita la comparación con O Castrillón, donde los vecinos cortaron recientemente la calle para protestar por un tema similiar. “O Castrillón son un par de solares, aquí no seríamos capaces de abarcar tanta manifestación”, subraya Díaz, que además lamenta la falta de comunicación por parte de María Pita: “Solamente hemos hablado una vez en tres años con ellos y llevan al menos uno sin desbrozar”.



Por su parte, fuentes municipales piden paciencia. “El desbroce de esa y otras zonas está previsto en la agenda de la concejalía para los próximos días, dentro de las actuaciones regulares de mantenimiento”, explican respecto a la zona de Xuxán.