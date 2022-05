Los vecinos demandan la mejora del estado de la calle del Agra do Orzán

La Asociación vecinal Entre Rondas solicita la mejora del estado de la calle del Agra do Orzán, que da nombre al barrio. La presidenta de la entidad, Isabel Fouz, asegura que las aceras y el asfalto de esta vía se encuentran especialmente deteriorados, por lo que sería necesaria una renovación completa de la misma. “Estaría bien humanizarla con algún elemento nuevo, porque siendo la calle principal, no es positivo que dé esta imagen”, dice.



La concejala de Barrios, Diana Cabanas, visitó la zona hace unos días y, según relata Fouz, “le recordamos varios temas pendientes. Ella se comprometió a trasladárselos a las concejalías correspondientes”.



Los asuntos demandados a la representante municipal se concentran en varias partes del distrito. En la plaza de As Conchiñas, por ejemplo, la presidenta vecinal explica que hay agujeros en el techo de la pérgola, por lo que supone un gran inconveniente cuando llueve. Además, en el mismo lugar, Fouz pide la instalación de un urinario. “Hay una gran densidad de población en esta zona, ya sea mayor como niños, por lo que estaría bien tener un lugar al que ir al baño, ya que hay muchos bares y cafeterías que solo permiten su utilización si se consume en ellos”.





Una vez más, la portavoz de los vecinos de Entre Rondas recuerda que hay una gran cantidad de bajos comerciales vacíos que sería positivo convertirlos en viviendas. “Hay locales que llevan más de veinte años sin ningún tipo de actividad en ellos. Ya no es que se hayan quedado vacíos por el covid, sino que viene de largo. Nosotros creemos que sería una buena idea transformarlos en viviendas porque hay mucha gente mayor que no puede instalar ascensores en sus casas porque no caben, así que tener la vivienda a pie de calle les facilitaría mucho el día a día”, reconoce.



En este barrio, por otra parte, hay un alto porcentaje de vados para los coches. Esto no supondría un problema si no fuese por las irregularidades que Fouz expone: “Habría que actualizar las licencias para estos vados, porque sabemos que hay muchos coches que no pagan desde hace un año y continúan utilizándolos. Que los tenga quien los pague, y los que no, que le den la oportunidad a otros interesados”.









Infraestructuras





En cuanto a proyectos de Urbanismo, Fouz urge la mejora de la accesibilidad en calles como Julián Minguillón, donde hay gente mayor con movilidad reducida.



“La calle de la Gramela, además, quedó arreglada a medias, al igual que Páramo”, concluye.