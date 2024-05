Los vecinos de las Casas de Franco vuelven a llevar sus protestas a la calle

La situación en la zona de las Casas de Franco continúa siendo tensa y tras un cruce de reproches esta semana entre vecinos y María Pita, los primeros volvieron a salir este viernes a la calle para protestar contra las obras que se están llevando a cabo.



Los vecinos protagonizaron una nueva cacerolada, que compitió a nivel de ruido con el generado por los propios obreros, que atendían estupefactos a la concentración.



El conflicto sigue girando en torno a los cables, el parterre y la accesibilidad a los tres portales, así como la elevación de la plaza. Los residentes rechazan la obra en base a estos argumentos. Desde María Pita ya indicaron en su momento que los cables no podían ser soterrados, debido a la existencia del subterráneo, motivo por el que se ha optado por la elevación, de unos 40 centrímetros.

Cronología

La tensión no parece rebajarse y esta semana volvió a aumentar la temperatura. Durante un encuentro vecinal el tono se volvió a incrementar y aseguraban que ellos no eran ‘El Planeta de los Simios’ “para tener que trepar para llegar nuestras casas”. Además, acusaban al Ayuntamiento de lanzar “bulos” y “mentiras”.



La alcaldesa no esperó más de 24 horas para contestar y pedir, ante todo, respeto. “Yo trato a todo el mundo con el máximo respeto y la máxima educación, estén de acuerdo o no con mis opiniones”, apuntaba la regidora, que añadía que “he escuchado faltas de respeto hacia mí en alguna concentración que no me han gustado. Yo creo que los he tratado con el máximo respeto y la máxima educación. Creo que se puede protestar y discrepar pero no es necesario insultar”, añadía.



El conflicto continúa, por ahora, sin visos de finalización. Las protestas vecinales han logrado que algunas de sus reclamaciones se cumplan, en cierta medida, aunque siguen con obstáculos insalvables.