Los vecinos de las Casas de Franco volverán a cortar la ronda de Outeiro este lunes

Un mes y medio después de su primera gran protesta pública los vecinos de las Casas de Franco de A Coruña volverán a cortar la ronda de Outeiro, una de las arterias principales de la ciudad. Será este lunes, día 1 de abril, a partir de las 12.00 horas y a la altura del portal 261, justo frente a uno de los tres afectados por una obra de humanización cuyo proyecto y sus modificaciones mantiene todavía en pie de guerra a los residentes.



Ni siquiera las dos reuniones, con sus respectivas concesiones por parte del Ayuntamiento, han conseguido mitigar el enfado vecinal. El primero de los encuentros, celebrado con la Asociación de Vecinos de O Ventorrillo como mediador, dejó como principal avance la rebaja del parterre hasta los 75 centímetros. Inicialmente estaba proyectado como una construcción de un metro y medio. La medida no gustó entre los inquilinos, que volvieron a mostrar su descontento en el último pleno vecinal, en el que los partidos políticos además acordaron llegar a un consenso con los afectados. Tampoco sirvió para zanjar el asunto la segunda reunión, en la que el proyecto municipal rebajaba hasta los 40 centímetros la elevación de ese parterre. Además, el Ayuntamiento se comprometió a dotar a cada portal de una rampa de acceso y cubrir el espacio verde con una pérgola, similar a la de la plaza de As Conchiñas.



Los convocantes de la manifestación del sábado apuntan: "Nos vamos a parar hasta que nos escuchen". Y es que entienden que muchas de sus reivindicaciones iniciales no han sido atendidas. "Esa obra es un capricho que no tiene ninguna lógica: nos siguen encerrando, nos sacan los servicios necesarios y los contenedores solamente están a la altura del 259", explican. "No hay acceso a la ronda por parte de servicios de emergencia y tanto los coches de mudanzas como los taxis no tienen acceso a los portales. La única modificación es bajar un poco el muro y poner un contenedor en el medio. Nos anulan las plazas de aparcamiento y las promesas de ponerlas en batería no son viables, porque las calles son estrechas y el bus no podría pasar", añaden.



Por su parte, el Ayuntamiento ha explicado que técnicamente es "imposible" rebajar más ese famoso 'muro' al que se refieren los residentes, ya que los 40 centímetros del proyecto final se refieren a la canalización de cables de alta tensión. Además, según fuentes municipales, el acceso para los vehículos de emergencia está garantizado, con un ancho de entre 3,40 y 4,80 metros.