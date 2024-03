Un vecino del Barrio de las Flores con discapacidad denuncia que no puede entrar a su edificio

Un vecino del Barrio de las Flores de A Coruña, que tiene una discapacidad reconocida del 92%, ha presentado dos escritos, por registro, en el Ayuntamiento (uno el 30 de diciembre de 2022 y otro el 6 de marzo de 2024) para pedir que se solucione el problema de accesibilidad del edificio del número 1 de la calle de las Hortensias. Todavía no ha recibido respuesta. Así lo señalan desde el BNG, que llevará al pleno la petición de este residente.

Señalan desde el Bloque que la única forma de acceder a ese edificio desde la calle de las Hortensias o la avenida de Monelos es subir unas escaleras. Por ello, el vecino solicita la colocación de una rampa o un pequeño elevador salvaescaleras.

Francisco Jorquera, portavoz del BNG, llevará el asunto al pleno de abril en forma de un ruego oral con el siguiente texto: “Que o Goberno Local realice as accións necesarias para que se dote dunha rampla ou un pequeno elevador de escada ao acceso ao edificio situado na rúa das Hortensias número 1, no Barrio das Flores, co obxecto de asegurar a accesibilidade ao devandito edificio”.