Vari Caramés: “Sigo usando cámara analógica porque tiene un clímax, pero no soy talibán”

El reconocido fotógrafo ferrolano Vari Caramés se estrena en la galería Moret Art con ‘Souvenirs’, una exposición con más de 30 obras que abarcan su extensa trayectoria y que podrá verse hasta el 10 de febrero –de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas–. Caramés invita al espectador a “sumergirse en un universo onírico cargado de nostalgia e ilusión”: “Los souvenirs son una especie de metáfora, el hilo conductor para congelar instantes y momentos soñados, para perpetuar la magia de lo vivido”, dice.



Su característico estilo no deja adivinar todas las localizaciones de sus imágenes, pero esta exposición cuenta con alguna estampa fácilmente reconocible, como el puente del Pedrido: “No es mi intención que se reconozcan los lugares, ese en concreto sí porque me encantan los puentes y siempre hay puentes en mis colecciones. También es una metáfora del tránsito, del ir y venir. Como el souvenir, que es símbolo de viaje y movimiento”, apunta.

“Me protejo del mundo, que a veces es muy hostil, en mi oasis emocional, que es mi mundo fotográfico”



Preguntado sobre si la de arquitecto es su profesión frustrada –empezó la carrera, pero no llegó a terminarla–, Vari Caramés dice rotundo: “No tengo nada frustrado en mi vida. La arquitectura es una referencia para mí como pueden ser el cine o la pintura”.



Entre lo real y lo imaginario



La exposición ofrece una travesía entre lo real y lo imaginario, transportando al público a paisajes etéreos que, como los recuerdos, son fragmentos “borrosos, imprecisos y llenos de misterio”. Explica que le abruma la sobredosis de tecnología en la que vivimos y reivindica la poesía: “Intento meterme en mi oasis emocional, que es mi mundo fotográfico. Me protejo del mundo, que a veces es muy hostil, en mi refugio, mi paraíso. No estoy en contra de las tecnologías, pero sí del abuso y de la sobredosis mal aplicada”, manifiesta Caramés.



A nivel técnico, ‘Souvenirs’ abarca obras en blanco y negro y en color. Durante sus primeras décadas el laboratorio fue su aliado para crear imágenes en blanco y negro llenas de textura y contraste. A partir del año 2000 empezó a experimentar con el color. Hoy en día comenta que ya no tiene el laboratorio pero su proceso creativo “continúa intacto, con el mismo ADN aunque, quizá, con tiempos más reposados”. “Yo uso la fotografía para crear mis propias imágenes, no soy un fotógrafo tradicional. La fotografía es mi espacio de recreo, sigo utilizando cámaras analógicas porque me parece que la película tiene un clímax, una atmósfera, pero no soy nada talibán de nada”, concluye.