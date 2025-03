Un vándalo acosa a la dueña de una cafetería en la glorieta de América

“Luisa, puta”. Con este conciso mensaje se encontró la dueña de ‘El tomate’ cuando llegó la mañana de ayer a su negocio, una cafetería situada en la glorieta de América. Alguien había empleado abundante pintura blanca para pintarrajear tanto la persiana metálica como los cortavientos de la terraza.

“Ya lo he denunciado a la Policía”, comentó la afectada, Luisa Santos, que asegura que ya son tres veces las que se ha encontrado con un panorama semejante al acudir a abrir su negocio. Ella no se lo explica. “Yo no le hago daño a nadie. Una lo que quiere es trabajar tranquila”, comenta.

Siempre ocurre de lunes a martes, aprovechando que ella cierra el lunes, aunque en esta ocasión haya sido el jueves. Probablemente, el Carnaval obligó a su acosador a esperar para no encontrarse a tanta gente en la calle. “Siempre el martes encontraba algo acá. Hoy ha sido un bote de pintura”, se lamentó mientras observaba cómo lo limpiaban.

Afortunadamente, el servicio de limpieza del Ayuntamiento acudió inmediatamente, al tratarse de una pintada de carácter ofensivo y comenzaron a retirar toda la pintura, que se había acumulado en las sillas y mesas. “Me dicen que no es una simple pintada”, comenta la afectada.

La primera vez pintaron la persiana. La segunda vez, se cebaron con las macetas que tiene a la entrada. Y ahora, esto. “La Policía tiene que hacer un seguimiento”, reclama. Y señala que en esa misma glorieta hay instalada una cámara de tráfico que puede haber grabado alguna imagen del misterioso vándalo, que parece embarcado en alguna vendetta personal contra ella. Acababa de comprar unos cortavientos nuevos y ahora tiene que observarlos totalmente manchados de pintura. “Todavía no llegaron las fotografías que encargué”, se consuela. Solo cabe esperar a la semana que viene.