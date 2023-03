La Valedora do Pobo investigará la regulación de los pisos turísticos de A Coruña

La Valedora do Pobo acaba de admitir a trámite la queja registrada por la Marea Atlántica e investigará la falta de regulación de los pisos turísticos en A Coruña. Así lo señalaron fuentes de la formación, que explican que ahora el Gobierno local que dirige Inés Rey tiene 15 días para informar sobre la normativa vigente y las actuaciones que se están desarrollando para "regular" y "controlar" este tipo de viviendas. Una vez que el Ayuntamiento remita el informe a la Valedora, esta informará de nuevo a la Marea.

"É unha boa nova que a Valedora tome cartas no asunto, porque a proliferación descontrolada das vivendas de uso turístico está a contribuír a que na Coruña sexa imposible alugar", señala el candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove.

Así, según los datos del registro oficial de la Xunta, el mes de marzo empezó con 755 pisos turísticos en la ciudad, lo que supone un aumento del 5% en lo que va de año y un 92% desde hace tres años. En el lado contrario, los pisos de alquiler disponibles son menos de 500, según datos del sector inmobiliario.

De este modo, la Marea señala que A Coruña es la ciudad en la que más gente vive de alquiler y también la más cara para hacer, un precio situado por el Observatorio de Vivenda de la Xunta en unos 582 euros. Esto supone un encarecimiento del 25% en los últimos ocho años, por encima de la subida salarial.

Desde la formación recuerdan también que el Ayuntamiento "incumpriu os acordos asinados coa Marea Atlántica para regular as vivendas turísticas. E incumpre tamén a súa obriga legal de fiscalizar e controlar

a implantación de vivendas turísticas mediante a concesión do debido título habilitante, unha obriga que reitera a doutrina do TSXG".