La vacunación de la gripe y el covid se traslada al Hospital de Oza y será necesaria autocita

Adiós al ‘vacunódromo’ de ExpoCoruña. A partir del lunes 11, para vacunarse de la gripe o del covid en el área coruñesa, habrá que acudir, con autocita, al sótano del Hospital de Oza. Este sábado, día 9 de diciembre, será el último día que se administren en el recinto de Ifeco, anunció el Sergas.



Así, los adultos de más de 60 años, o los menores de esa edad pertenecientes a grupos de riesgo podrán hacerlo los lunes, miércoles y viernes, en horario de mañana (10.00 a 14.00) y tarde (16.00 a 19.00), y el sábado de 10.00 a 14.00.



Desde la Xunta explicaron que frente a la gripe existen dos tipos de vacunas que administra el Sergas. Una tetravalente para todos los menores de 80 años de edad, y otra de alta carga para los de 80 y más, y los usuarios de residencias que superen los 60.



En cuanto al coronavirus, se dispone de una nueva vacuna adaptada a las cepas circulantes.



En este sentido, las autoridades sanitarias de la comunidad reiteraron la importancia de protegerse frente a ambos virus, “tendo eficacia demostrada a administración das vacinas protectoras e as medidas de hixiene habitual, como son, entre outras, tusir no cóbado ou pór máscara se temos síntomas para evitar os contaxios no noso entorno, sobre todo se forman parta del persoas vulnerables”, expuso el Sergas.



Asimismo, recomienda a las embarazadas que se vacunen frente a la gripe y al covid por los beneficios que implica en cuanto a la protección tanto de las madres como de sus bebés, ya que la gestación supone un factor de riesgo para tener complicaciones que puedan afectar a ambos en caso de contagio, tanto de gripe como de covid-19.