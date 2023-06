Usuarios tachan de “insuficiente” la pista de skate de Los Rosales y piden otra actuación

La semana pasada, la pista de skate de Eirís era demolida para construir en su emplazamiento una más moderna y con más servicios para sus usuarios, lo que servirá para cumplir una vieja demanda de los amantes de estas actividades. Este proyecto de obra está consensuado, precisamente, con asociaciones de skaters de la ciudad, por lo que la nueva pista se realizará teniendo en cuenta sus necesidades. Y ahora, con la situación ya encarrilada en Eirís. el objetivo de los usuarios es que se realicen mejoras en la pista de Los Rosales, otro de los lugares que tienen como referencia en la ciudad.



“Es un parque que, a día de hoy, se encuentra abierto, aunque no se usa mucho debido a que no está en buenas condiciones. En los últimos años veníamos peleando para que se reparase, y el año pasado se hicieron una serie de reparaciones, pero no han resultado suficientes”, explica Gabriel Amado, que forma parte del colectivo ‘Skateboarding’.



“Se pusieron unas vallas y cubrieron las grietas del suelo, pero ahora ya están todas levantadas otra vez. Hay que hacer lo que se llama un pulido con diamante en toda la superficie para que esté en buenas condiciones. Está claro que lo que se hizo es insuficiente y es necesario que se solucione lo antes posible”, añade.



Uno de los inconvenientes que tiene la pista de Los Rosales en la actualidad es que, según sostienen los usuarios, supone un riesgo para los deportistas en caso de caída dada su actual superficie. “Si te vas al suelo, te puedes provocar lesiones importante. No es el primer caso de chicos que se han hecho mucho daño porque la pista no está en condiciones. Por eso queremos el suelo nuevo, es algo básico a lo que no podemos renunciar de ninguna manera”, asegura el miembro de ‘Skateboarding’. que espera soluciones.



“De hecho, uno de los motivos por los que la pista casi no se usa es precisamente ese: el riesgo de lesiones en caso de que tengas una caída, algo que es muy habitual”, explica. Por lo tanto, y a la espera de que la obra en Eirís avance según el actual proyecto, el objetivo ahora es que la pista en Los Rosales puede ser reformada lo antes posible.