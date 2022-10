Los usuarios de las huertas urbanas de Eirís reclaman poder disponer de un baño en esa zona

Los usuarios de las huertas urbanas de Eiris llevan años realizando una demanda que, hasta el momento, no se ha visto cumplida. Se trata de introducir mejoras el espacio que se encuentra en torno a esos terrenos, y concretamente, reclaman que se habilite un baño para que pueda ser utilizado por todas las personas que frecuentan esa zona.

“Especialmente, é algo necesario para moitas persoas que traballan na horta e teñen xa unha certa idade ou problemas de mobilidade. Hai que ter en conta que, se vas a estar tres ou catro horas alí, é moi necesario, porque é unha zona complicada. A costa é moi elevada, e a moita xente resúltalle moi difícil subila”, explica Mónica Díaz, presidenta de la asociación de vecinos de Eirís.



“Levamos anos pedindo que se instale un aseo e non temos resposta. Cando se empezaron a empregar as hortas, fixemos unha asociación dos usuarios e pedímolo a través dela. Non houbo resposta. Despois, tamén fixemos esa demanda como asociación veciñal, co mesmo resultado”, relata Díaz, que ahora trata de conseguir que se cumpla esa objetivo a través de otra vía.

“Agora, introducimos esta demanda dentro das peticións dos orzamentos participativos. A solicitude xa foi presentada no Concello, e se finalmente resulta elixida, non terán máis remedio que executala”, asegura.



Aunque las huertas urbanas se sitúan junto al parque de Eirís, sus usuarios son de diferentes barrios del entorno. Precisamente por ello, la reclamación incluye a más asociaciones vecinales, además de la ya referida de Eirís.



“Tamén están presentes as asociación de 0za-Gaiteira-Os Castros, Monelos e O Castrillón”, explica Díaz. Por el momento, a la espera de conocer si esta demanda es admitida, los usuarios de las huertas continúan sin poder disponer de un aseo.