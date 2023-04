Un usuario de BiciCoruña recibe un cobro de 35 euros por un supuesto trayecto de 7 horas

Ni siquiera la gesta que el pasado fin de semana completó el neerlandés van der Poel en la París Roubaix, tras cinco horas y media sobre la bicicleta, se acerca a la ruta que dibujan el registro de BiciCoruña y su aplicación informática para un uso que le ha costado a su protagonista un cobro de 35 euros. Eduardo Fernández denuncia que un fallo en el sistema provocó una factura que considera abusiva, injusta y, sobre todo, sin margen para la reclamación.



El pasado 29 de marzo Fernández alquiló una bicicleta en la estación del Campo de Marte para retornar hacia su domicilio en el barrio de Los Rosales, donde como es habitual finalizó el servicio tras una ruta de menos de un cuarto de hora de duración. Sin embargo, y para su sorpresa, ni la aplicación PBSC ni el servicio de BiciCoruña registraron esa devolución hasta las 07.24 horas de la mañana, por lo que procedieron a tramitar una factura por esas más de siete horas de alquiler. “Es un cobro inmediato, por lo que no tienes opción de devolución o reclamación”, lamenta el usuario, que sí recibió respuesta por parte del servicio de BiciCoruña para su incidencia. “Me contestaron una captura con las casi ocho horas que creían que yo había consumido y remitieron a las buenas críticas de los usuarios, algo que no tiene sentido. La aplicación tiene una valoración de menos de 2 puntos sobre 5 y se loguea y desloguea sola muchas veces”, recuerda Fernández, que por otra parte se pregunta cómo y en qué momento se registró esa devolución a las 07.24 horas. “Que me lo expliquen, porque si la coge otro usuario ya se la lleva”, subraya.



El afectado, que se define como “muy escrupuloso” en todos los aspectos, incluido el alquiler y devolución de las bicicletas, alerta de que en muchas ocasiones las luces de las estaciones y el código QR no responden como deberían. Por otra parte, apunta que es consciente de que el servicio de BiciCoruña finaliza a las 01.00 horas, y que por lo tanto nunca se le ocurriría caer en una irregularidad semejante. Por su parte, el Ayuntamiento insta a los usuarios a asegurarse del correcto anclaje.