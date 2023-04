Unos jóvenes de juerga roban unos caballitos de Méndez Núñez en A Coruña

Después de una noche de juerga, suelen pasar cosas raras, pero pocas tan curiosas como la que tuvo lugar el domingo, cuando una pandilla de jóvenes, recién salidos de la discoteca, decidieron robar uno de los típicos coches de caballitos de los jardines de Méndez Núñez. No fueron muy lejos: una patrulla de la Policía Local los interceptó y les obligó a devolver el coche a su lugar.

El incidente tuvo lugar pasadas las ocho de la mañana del domingo. Los jóvenes salían de una discoteca cercana, caminando por los jardines sin prisa por regresar a casa. Lo normal es que hubieran llamado a un taxi pero uno de ellos descubrió que el cobertizo donde se guardan los emblemáticos coches de caballos a pedales estaba abierto y con la luz encendida. En una decisión probablemente influida por el alcohol, decidieron que era una buena idea darse una vuelta en uno de ellos.

Afortunadamente, un testigo lo vio y avisó a la Policía Local, que interceptó a los 'cuatreros' en Linares Rivas, justo cuando estaban a punto de subir la cuesta de Alfonso Molina. No está claro hasta dónde pensaban llegar, pero los policías les dieron el alto y les exigieron explicaciones. Los jóvenes se disculparon y aseguraron que solo era una broma, que se les había ocurrido al ver el cobertizo abierto. Los agentes municipales, que ya tenían bastante con no reírse, decidieron asegurarse de que no harían más tonterías y uno de ellos subió con uno de los jóvenes en el cochecito en el trayecto de vuelta a Méndez Núñez.

Ese fue el momento en el que un testigo grabó un vídeo donde se puede escuchar la música de 'Verano azul' y que inmediatamente comenzó a circular por los foros y redes sociales. Se ha convertido así en un testimonio de la más curiosa intervención policial que ha tenido lugar en lo que va de año.